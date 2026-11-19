温州晚报 2026-11-19 08:25:22

连续几日的阴雨，是不是让你差点以为秋天就这么湿漉漉地溜走了？别急，11月19日起到周末，阳光重新“上线”，温州将迎来一段晴好天气。不如出门走走，眼下的温州正是最色彩斑斓的时节。无论是古村里的晒秋盛景，还是山野间的红枫乌桕，都在阳光回归的第一时间向你发出邀请。

温州网讯 连续几日的阴雨，是不是让你差点以为秋天就这么湿漉漉地溜走了？别急，11月19日起到周末，阳光重新“上线”，温州将迎来一段晴好天气。不如出门走走，眼下的温州正是最色彩斑斓的时节。无论是古村里的晒秋盛景，还是山野间的红枫乌桕，都在阳光回归的第一时间向你发出邀请。

把秋天“晒”成诗

古村与山野的丰收调色盘

在泰顺的筱村公社与南浦溪风景区，晒秋被玩出了新花样。筱村公社的南瓜主题霍比特小屋自带童话感，圆滚滚的南瓜排排“坐”，像把童话搬进了现实；南浦溪更是别出心裁，将红辣椒、黄玉米铺在黑石河床上，青山溪水一衬，一半是烟火，一半是诗意。沿着晒台长廊慢慢走，玉米串、辣椒串、柿子一路排开，簸箕里盛着五谷杂粮，暖阳一照，泛着暖融融的光。

温州文旅供图

如果说秋天有形状，那么在永嘉的林坑古村，它一定是圆圆的晒匾和尖尖的屋檐。拥有700多年历史的山地民居里，火红的辣椒、金黄的玉米、橘色的南瓜正躺在屋前屋后的竹匾里，与袅袅炊烟一道，把丰收晒成了最热烈的人间烟火。最出圈的打卡点，是绕着一棵柿子树布置的屋檐，橙红的柿子还挂在枝头，瓦檐上铺满辣椒和玉米，随手一拍就是大片。11月21日至22日、11月28日至29日还有畲族歌舞与创意农具走秀等演出节目，把秋日的快乐拉满。

温州文旅供图

枝头与风中的“恋秋”指南

从红柿到芦花的温柔接力

秋天一到，总有人见落叶走不动路，逢晴天就想出门追秋。而追秋这件事，永嘉东炉村和西炉村的柿林最懂——趁着天晴自驾前往，看东炉村的柿子留在枝头，留给风，留给鸟，留给树下仰头站了很久的你；西炉村的柿子则被酿成了舌尖上的甜，今年柿子季，西炉把课堂搬进了柿林，将带领孩子亲手采摘、削皮串柿、晾晒成饼，把秋天的滋味真正握在手里。

楠溪江景区供图

若是想寻一处人少景美的秘境，泰顺北涧桥畔的千年乌桕正慢慢晕开绯红，与苍劲古樟一红一绿、红绿交织，撞出独属于泗溪的秋意。沿着溪畔缓步慢行，这里的秋安静又治愈，不必赶路，就坐在古树下吹吹风。

泰顺廊桥氡泉国家级旅游度假区供图

谁说白色只属于冬天？乐清胜利塘的万顷苇海正在翻涌，白茫茫的芦花铺向海湾，候鸟穿梭其间，风一吹，就掀起了“雪色波涛”。视线转向城市中央，在三垟湿地可以邂逅温州版的“小阿勒泰”，家思牧场的芦苇荡简直是治愈系打卡胜地，在这里仿佛一秒穿越到小西北。游客还可以租一艘无人驾驶自助游船，从问花埠码头出发，在水面静候一场“落日剧场”；或是钻进咖啡馆，看午后阳光斜斜打在木桌上，偷得浮生半日闲。

登高与拾叶

把秋天的绚烂收进眼底

若想抓住秋天最浓烈的一笔，不妨由近及远往山野深处走走。市区的景山公园正徐徐拉开彩叶盛宴的帷幕：瓯浦垟草坪上，银杏、乌桕、无患子、枫香齐聚，与金色草坪相映成趣；龙盘山栈道沿线260余株水杉成排，暖阳穿叶，洒落一地碎金般的光斑；放目远眺，更能饱览一城盛景；观光水塔旁的550余株金钱松自成一景，脚下的松针踩上去沙沙轻响，是秋天看得见、听得见的浪漫。此外，景山路、雪山路、金西路两侧，鸡爪槭与红枫沿路错落点缀、次第转色，或浅黄初染，或艳红似火，在常青林木映衬下，化作一路灵动跃动的秋色。

市综合行政执法局供图

连日来，瓯海泽雅红杉公路陈北线进入年度最佳观赏期。这条全长约20公里的“温州最美红杉公路”两侧，30余年树龄的水杉层林尽染，赤橙黄绿交织如油画，自驾或骑行其间，车窗内外都是流动的秋色。

图源瓯海发布

乐清的秋色更是“超长待机”。清和公园里，成片的落羽杉燃成炽烈的赤红，红橙交织倒映湖面，像一团团在水边静静燃烧的秋火，是乐清“秋日色卡”里最浓烈的一笔；雁荡山则开启“春夏沉淀模式”，把深绿熬成浓重的黛色，岩壁间穿插一抹艳红秋木，冷暖撞色高级感拉满；中雁荡山笼着薄雾，像加了柔光滤镜，安静得让人想发呆一整天。近期，位于永嘉的龙湾潭国家森林公园新推出了巨型银杏“花心”、红枫长廊与银杏长廊三处限定打卡点，金叶簌簌飘落，脚下铺满碎金，赏秋与嗨玩两不误。

乐清文旅供图

阳光已候场，秋色正当时。无论是去古村晒一场秋，还是去山野追一片叶，温州这份“限时”的绚烂，都值得你推门而出。趁着天晴，去和秋天撞个满怀吧。

一周逐日预报

18日（周三）：雨渐止转阴到多云 16～19℃

19日（周四）：晴 9～18℃

20日（周五）：晴 7～17℃

21日（周六）：晴 7～18℃

22日（周日）：晴到多云 8～18℃

23日（周一）：多云转阴有小雨 10～20℃

24日（周二）：雨渐止转阴到多云 13～18℃

来 源：温州晚报

原标题： 雨初歇，温州喊你“晒个秋”！ 这份色彩斑斓的秋日请柬请查收

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com