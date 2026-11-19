温州三垟湿地开启瓯柑采摘季
温州日报 2026-11-19 08:20:44
11月17日，温州市区三垟湿地，黄里透青的瓯柑挂满了枝头，当地果农正在瓯柑园里忙着采摘瓯柑，感受金秋丰收的喜悦。本周开始，三垟湿地果农陆续开园采摘瓯柑，正式迎来瓯柑采摘季。据介绍，今年瓯柑生长期雨水、日照均衡，生长条件非常适宜，瓯柑品质非常好。
温州网讯 11月17日，温州市区三垟湿地，黄里透青的瓯柑挂满了枝头，当地果农正在瓯柑园里忙着采摘瓯柑，感受金秋丰收的喜悦。本周开始，三垟湿地果农陆续开园采摘瓯柑，正式迎来瓯柑采摘季。据介绍，今年瓯柑生长期雨水、日照均衡，生长条件非常适宜，瓯柑品质非常好。
瓯柑是温州极具代表性的特色水果，也是中国国家地理标志产品。其中“瓯”指古代温州一带，“瓯柑”因温州古称瓯越而得名，栽培历史约有2000多年，宋元明清时曾被列为贡品。它的独特之处在于初食微苦，回味甘甜，这种“苦尽甘来”的风味被温州人赋予了特别的文化寓意，也是中国国家地理标志产品。
温州三垟湿地是瓯柑的核心产区，当地独特的水土环境孕育出了品质上乘的瓯柑。此地瓯柑汁多、味甜、微苦，与黄菱和水稻一起誉为三垟湿地有“三宝”。
来 源：温州日报
原标题： 温州三垟湿地开启瓯柑采摘季
记者 郑鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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