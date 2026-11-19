温州发布 2026-11-19 08:23:17

“来温州 跑世界”2026锐力体育温州马拉松比赛定于11月22日（星期日）举行，比赛路线正式公布。

“来温州 跑世界”2026锐力体育温州马拉松比赛定于11月22日（星期日）举行，比赛路线正式公布。

比赛路线

马拉松（42.195km）

世纪广场（起点）→市府路逆行（左转）→车站大道逆行（左转）→温州大道（右转）→三友路→折返→三友路（右转）→温州大道（右转）→汤家桥路（左转）→金屿路（左转）→三垟大道（右转）→温州大道（折返）→温州大道（右转）→上江路→蒲中路 （右转）→会展路(折返)→会展路（靠右顺行）→会展路（右转）→新田路（右转）→瓯江路（折返）→瓯江路→安澜码头（折返）→瓯江路（右转）→华光路（左转）→江滨东路→会展路→会展中心南门（终点）

半程马拉松（21.0975km）

世纪广场（起点）→市府路逆行（左转）→车站大道逆行（左转）→温州大道（右转） →三友路（折返）→三友路（右转 →温州大道（右转） →汤家桥路 （左转）→金屿路（左转）→三垟大道（右转）→温州大道（折返）→温州大道（右转）→上江路→蒲中路（右转）→会展路(折返)→会展路（靠右顺行）→会展路（右转） →新田路 （左转）→瓯江路逆行（左转）→华光路（左转）→江滨东路→会展路→会展中心南门（终点）

根据路线实际情况，饮水、饮料、能量补给站点位做以下调整：

马拉松、半程马拉松的起点，均设在市府路世纪广场前，终点均设在江滨东路会展中心前。

为保障比赛顺利进行及比赛期间道路交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规的规定，比赛期间对相关道路将分时、分段采取临时交通管理措施，并视情在外围道路及交叉口，采取分流、限行等措施。

现通告如下：

一、马拉松比赛起点、终点周边道路采取以下限制交通的措施：

（一）2026年11月20日21时至11月22日12时，市府路（府西路至府东路段和府东路至万源路段）禁止车辆通行及行人横穿道路；

（二）2026年11月20日21时至11月22日21时，江滨东路（华光路至会展路段）禁止车辆通行及行人横穿道路；

（三）2026年11月22日4时30分至11月22日8时30分，市府路（惠民路至府西路段和万源路至汤家桥路段）、府西路（绣山路至锦江路段）、府东路（绣山路至锦江路段）、万源路（上田路至正源路段），禁止车辆通行；

（四）2026年11月22日5时至11月22日14时30分，会展路（江滨东路至香源路段）、汤家桥路（江滨东路至黎明东路段）、香源路（瓯江路至会展路段），禁止车辆通行。

二、马拉松比赛沿线道路采取以下限制交通的措施：

（一）2026年11月22日6时起，市府路（府西路至车站大道段）、温州大道（车站大道至汤家桥路段），禁止车辆由西向东通行及行人横穿道路；

（二）2026年11月22日6时起，车站大道（市府路至温州大道段），禁止车辆由南向北通行及行人横穿道路；

（三）2026年11月22日6时起，汤家桥路（温州大道至金屿路段）、金屿路（汤家桥路至三垟大道路段）、三友路（温州大道至瓯海大道路段），禁止车辆通行及行人横穿道路；

（四）2026年11月22日6时30分起，温州大道（三垟大道至衢江路段）、新田路（瓯江路至会展路段），禁止车辆通行及行人横穿道路；

（五）2026年11月22日6时30分起，三垟大道（金屿路至温州大道段）、上江路（温州大道至机场大道段）、蒲中路（机场大道至会展路段）、会展路（新田路至蒲胜路段），禁止车辆由南向北通行及行人横穿道路；

（六）2026年11月22日7时起，瓯江路（瞿屿路至骄泰路段）、华光路（瓯江路至江滨东路段），禁止车辆通行及行人横穿道路；

（七）2026年11月22日7时30分起，瓯江路（瞿屿路至环城东路段），禁止车辆通行及行人横穿道路；

公安机关交通管理部门将根据赛事情况,逐段解除上述道路的临时交通管理措施，恢复通行。

三、2026年11月21日18时起至赛事结束，上述道路禁止车辆停放（含停车泊位），确保比赛正常进行。

四、请广大市民群众提前安排出行时间，合理规划出行路线。行经管理区域的车辆和行人，须按照现场道路交通指示通行，服从现场执勤警力指挥。

请社会各界和市民群众予以理解和支持，并自觉遵照执行。

来 源：温州发布

原标题： 2026温州马拉松路线出炉！部分道路临时交通管制

本文转自：温州新闻网 66wz.com