温州日报 2026-11-19 08:28:03

11月18日，浙江省文化“新三样”产业推介活动在沪举行。在项目签约环节，温州市龙湾区与阜博集团正式签署合作协议，总投资达3亿元的中国（温州）人工智能创意贸易港项目落地龙湾，为我市文化科技融合发展及“新三样”出海注入强劲动能。

温州网讯 11月18日，浙江省文化“新三样”产业推介活动在沪举行。在项目签约环节，温州市龙湾区与阜博集团正式签署合作协议，总投资达3亿元的中国（温州）人工智能创意贸易港项目落地龙湾，为我市文化科技融合发展及“新三样”出海注入强劲动能。

签约现场。

本次活动由中共浙江省委宣传部主办，聚焦“文化+科技”领域，旨在突出文化“新三样”产业发展新方向，搭建项目对接合作平台。此次签约也是温州与阜博集团合作关系的进一步深化——今年8月12日，温州市人民政府已与阜博集团签订关于数字文化集聚与文化“新三样”出海的战略合作协议，双方明确将合力打造“中国（温州）人工智能创意贸易港”，构建“AI内容创作—版权确权保护—全球出海运营—数字内容资产交易—人才培育与产业赋能”的全域生态链条。如果说此前的战略协议搭建了合作框架、明确了方向，那么此次在沪签约则标志着该项目从战略层面进入实质性落地阶段，以3亿元的总投资推动合作走深走实。

据介绍，中国（温州）人工智能创意贸易港项目以通用大模型技术赋能、智能算力枢纽支撑为底座，以平台化运营为核心抓手。项目旨在全面赋能温州集聚数字文化内容全产业链生态，致力于打造集AI内容生成、IP创新孵化、跨境数据流通、全球数字贸易服务于一体的国家级文化出海枢纽。

作为该项目的核心载体，阜博集团一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业平台SeeBay已于今年9月在温州龙湾正式发布。平台前端接入DreamMaker创作系统，集成Seedance、阿里万相等优质大模型，覆盖剧本生成、视频制作到多语言配音的全流程AI辅助创作；后端则依托阜博自研的VDNA影视基因技术为内容打上“数字指纹”并完成版权存证，创作者可将作品直接授权平台，由阜博运营团队对接相关海外主流渠道完成分发、运营与结算。最新数据显示，SeeBay注册用户已突破14万，实名认证率达96%，300余名认证“超级创作者”入驻，覆盖AI电影、AI短剧、AI音乐、AI广告、数字人、AI游戏等多个赛道。相较于传统创作工具，SeeBay打通了“创作生产、内容确权、监测追踪、全球发行、交易变现”的全链路，让每一个AI创意都能“创作即确权、确权即保护、保护即变现”。

未来，温州将大力支持“网文、网剧、网游”内容创作者及中小企业入驻DreamMaker平台。通过政策引导与AI技术赋能，推动AI影视、AI广告、AI音乐、AI短剧等新兴业态在温州加速集聚，努力形成全国具有引领性的创作者集聚高地，助力温州文化企业在“新三样”赛道上破浪出海。

来 源：温州日报

原标题： 中国（温州）人工智能创意贸易港项目在沪签约

记者 陈佩蕾 摄影 钱贤豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com