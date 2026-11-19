潮新闻 2026-11-19 08:31:40

近日，2026年第四届“心启航杯”孤独症青少年足球邀请赛在福建省福州市落幕。温州市鹿城区同星园家长互助协会组建的同星园星辉队作为上届赛事冠军代表温州出征，最终斩获青年组亚军，连续三届站上领奖台。

温州网讯 近日，2026年第四届“心启航杯”孤独症青少年足球邀请赛在福建省福州市落幕。温州市鹿城区同星园家长互助协会组建的同星园星辉队作为上届赛事冠军代表温州出征，最终斩获青年组亚军，连续三届站上领奖台。

图为比赛现场。受访者供图

本届赛事由福建省残疾人联合会、福州市残疾人联合会指导，福州市仓山区残疾人联合会、福州市鼓楼区残疾人联合会等单位主办，福建省心启航助残帮扶中心承办，是赛事创办以来规模最大的一届，共吸引来自全国各省市及港澳地区的16支队伍、近100名运动员参赛。

赛事根据球员年龄结构与组队形式，分设青年组、融合青年组和融合少年组三个竞赛组别。其中青年组不设置融合球员参赛，球场上全部为孤独症球员，竞技强度与专业程度最高，同星园星辉队正是以卫冕冠军身份参与该组别角逐。

11月14日至15日的赛程中，同星园星辉队累计出战5场比赛。首个比赛日，队员们快速进入竞技状态，首战告捷，顺利战胜杭州意康和队；当日下午对阵实力强劲的澳门特奥队，队员们全程顽强防守，最终以微弱差距惜败。第二个比赛日，球队及时调整战术与心态，先后击败南昌日昌星星队与东道主心启航雄鹰队，以优异战绩挺进总决赛，再度与澳门特奥队会师冠军争夺战。决赛场上，同星园队员们不畏强手、积极拼抢，最终憾负对手，收获本届赛事青年组亚军。

作为温州首支常态化训练的孤独症青少年足球队，同星园星辉队由鹿城区同星园家长互助协会组建并持续运营。多年来，队伍坚持系统训练，以足球运动为载体，帮助孤独症青少年提升身体协调能力、建立规则意识、培养团队协作精神，同时有效增强了孩子们的自信心与社会融入能力。在第二、第三届比赛中，队伍均获得青年组冠军。

来 源：潮新闻

原标题： 这项全国性邀请赛 温州孤独症少年足球队连续三届站上领奖台

记者 戚祥浩 通讯员 伍伊崇

本文转自：温州新闻网 66wz.com