温州都市报 2026-11-19 08:40:40

瓯海大连路框架桥施工已于11月17日正式动工，施工范围为大连路福州路至宁波路路段。记者来到施工点位实地走访看到，现场已经开始前期准备工作，交通导改方案同步公示，北半幅车道预计11月21日封闭施工，届时道路通行条件大幅收紧，途经市民务必提前规划出行路线。

温州网讯 瓯海大连路框架桥施工已于11月17日正式动工，施工范围为大连路福州路至宁波路路段。记者来到施工点位实地走访看到，现场已经开始前期准备工作，交通导改方案同步公示，北半幅车道预计11月21日封闭施工，届时道路通行条件大幅收紧，途经市民务必提前规划出行路线。

记者在现场看到，施工区域沿线已经布设好施工告示牌、交通导改示意图，工作人员正在加紧摆放隔离围挡、警示标牌。据现场负责人介绍，本次框架桥施工分两期实施，采用“半幅通行、半幅封闭，单幅双通”的交通组织方案。先期启动北半幅施工，11月21日起北半幅区域封闭作业。原本的单向四车道将压缩，车辆借用南半幅车道单向通行，仅保留单车道供车流通过。

该路段是温州南站周边重要通行道路，日常车流、人流密集，还有不少货运车辆通行。车道压缩后通行能力明显下降，早晚高峰极易出现排队缓行、拥堵情况。记者注意到，现场提前规划了绕行提示，建议往返福州路、宁波路的车辆尽量避开大连路施工段，选择周边其他道路分流。

“施工期间，我们会在路段前后配齐限速标识、导向标牌以及夜间警示灯，安排专人在现场疏导交通。”施工负责人说，过往机动车、非机动车驾驶人途经此处，要严格遵守交通标志指引，听从现场管理人员指挥，减速慢行、保持安全车距，严禁随意变道、穿插加塞，避免引发刮擦事故。

温州南动车所是浙西南重要的动车检修维护基地，项目建成后，将显著提升温州区域动车存车、检修能力，增强温州南站始发列车运力，支撑杭温高铁稳定运营。本次大连路框架桥施工，是动车所项目推进的关键节点工程。

市铁投集团下属动车所公司表示，下一步将督促施工单位配齐人员、机械设备，持续优化施工工序，严守安全生产和工程质量底线，在保障通行安全的前提下加快施工进度，力争尽早完工、恢复大连路正常通行。同时也呼吁广大市民多一份理解，自觉配合现场交通管理，平安有序出行。

来 源：温州都市报

原标题： 瓯海大连路启动框架桥施工 11月21日起北半幅封闭

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com