温州日报 2026-11-19 09:09:50

日前，在苍南渔寮5G-A低空通感试验现场，一架无人机升空后，探测、跟踪数据实时回传至技术人员屏幕。这是中国联通温州市分公司以数字技术赋能乡村振兴的新场景。今年以来，该公司累计新建乡村5G基站50个，农村宽带新增覆盖4.67万户，新增农村10G PON覆盖点位55个。

温州网讯 日前，在苍南渔寮5G-A低空通感试验现场，一架无人机升空后，探测、跟踪数据实时回传至技术人员屏幕。这是中国联通温州市分公司以数字技术赋能乡村振兴的新场景。今年以来，该公司累计新建乡村5G基站50个，农村宽带新增覆盖4.67万户，新增农村10G PON覆盖点位55个。

数字基础设施是乡村振兴的底座。新建的50个乡村5G基站中，19个重点覆盖境内高速、高铁及市域铁路S2线等交通干线，有效解决交通枢纽和沿线村庄信号盲区问题。该公司同步推进低频网络共建共享，加强山区海岛等薄弱区域移动网络覆盖，并依托双千兆网络推动智慧农业、农产品电商直播、乡村旅游智慧导览等应用落地，助力优质农产品“出村进城”，推动远程医疗、在线教育等公共服务向乡村延伸。

精准帮扶聚焦群众急难愁盼。经充分调研，该公司确定两大帮扶项目：在文成三垟村修建蓄水池，为茶产业提质增效和乡村旅游发展引来“活水”；在平阳平西村将闲置地块改造为羽毛球场，美化人居环境，为村民提供日常健身场所。同时，为龙港市设施农业更新改造项目提供网络覆盖和通信配套保障，试点低空植保、大棚巡检、产量遥感估测等应用，以空天地一体化技术为现代设施农业插上“数字翅膀”。

消费帮扶同步拓展增收渠道。该公司在“消费帮扶迎春行动”、第五届“央企消费帮扶兴农周”中坚持“线上+线下”联动，党员带头下单、爱心选购，依托营业厅网点面向客户宣传，泰顺将消费帮扶宣传嵌入“大兵团”营销场景，累计实现消费帮扶金额24万余元。

来 源：温州日报

原标题： 温州联通数字赋能乡村振兴 新建乡村5G基站50个

记者 黄文毅 通讯员 陈芳芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com