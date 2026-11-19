温州日报 2026-11-19 09:09:50

近日，《乐清市“算力券”“模型券”“语料券”奖补政策实施细则》正式发布，聚焦算力、数据、算法三大人工智能核心要素，以差异化奖补支持企业采购智算服务、建设高质量数据集、研发应用大模型，为人工智能产业创新发展注入新动能。

温州网讯 近日，《乐清市“算力券”“模型券”“语料券”奖补政策实施细则》正式发布，聚焦算力、数据、算法三大人工智能核心要素，以差异化奖补支持企业采购智算服务、建设高质量数据集、研发应用大模型，为人工智能产业创新发展注入新动能。

乐清拥有温台地区首个千亿级电气产业集群，该集群是国家先进制造业集群。去年，乐清入选浙江省人工智能赋能制造业试点名单，迅速组建“乐清市人工智能赋能制造业联盟体”，持续搭建人工智能赋能体系，推动本地产业拥抱人工智能新技术。此次出台“三券”政策，正是立足产业基础精准破题，三张券各有侧重、协同发力。

算力券重在夯实智能底座。企业采购智算服务，可按合同实际执行金额最高30%申领补贴。自建自用智算设施的，智算设备及配套软件投入同样按最高30%补助。单个企业每年算力券补助上限为10万元。

模型券旨在降低大模型应用门槛。一方面支持垂类大模型应用，企业调用第三方云平台大模型API、依托第三方大模型开展垂直领域微调定制，或是落地第三方大模型私有化部署，均可按实际投入的30%申领补贴，单家企业年度最高补助10万元。采用周期、配额计费模式的，按奖补年度内实际发生费用核算。另一方面支持工业级AI智能体落地，企业首次采购、定制工业级AI智能体并投入实际使用，按合同金额30%补贴，年度最高10万元。上述两项补贴不可重复申领。同一项目同时涉及模型微调、智能体定制的，按就高原则择一申报。

语料券聚焦激活数据要素价值。每年择优遴选不超过10个接入温州数据基础设施的高质量数据集，对申报企业按数据集实际投入最高30%予以奖励，单家企业单个项目奖励上限5万元。同一家企业多个数据集入选的，不重复享受奖励。

据悉，该实施细则自2026年12月1日起施行，有效期至2027年12月31日。依托“三券”政策，乐清将进一步引导电气等本土优势产业加快人工智能融合应用，持续放大先进制造业集群优势，跑出智能制造升级加速度。

来 源：温州日报

原标题： 加速拥抱人工智能 乐清发布“三券”为先进制造业集群添智

记者 程源 乐清融媒记者 陈青

本文转自：温州新闻网 66wz.com