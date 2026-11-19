温州日报 2026-11-19 09:09:54

在日前闭幕的上海国际童书展上，龙港企业浙江华旭实业有限公司旗下千遇绘本携15部本土原创绘本集中亮相，并对接了韩国、巴西、越南等海外版权订单。《我爱我家》《颜色的书》等东方叙事作品将实现多语种授权输出。这家深耕印刷包装30年的老牌企业，从过去的代工厂，完成了如今从印书、讲故事，再到文化出海的完整价值跃迁。

温州网讯 在日前闭幕的上海国际童书展上，龙港企业浙江华旭实业有限公司旗下千遇绘本携15部本土原创绘本集中亮相，并对接了韩国、巴西、越南等海外版权订单。《我爱我家》《颜色的书》等东方叙事作品将实现多语种授权输出。这家深耕印刷包装30年的老牌企业，从过去的代工厂，完成了如今从印书、讲故事，再到文化出海的完整价值跃迁。

印刷包装，是“华旭”的老本行。数十年来，企业深耕印刷技术，扎根中高端办公文具用品市场，并为大量童书绘本提供印制加工服务。“印刷只能做好书的外壳，真正的力量藏在故事内核。”千遇绘本负责人叶小苹告诉记者，随着全民阅读持续推进、儿童友好城市建设不断深化，叠加印刷代工利润收窄的现实，企业开始重新定位：跳出“做嫁衣”的角色，自己生产故事。自2021年启动千遇绘本品牌以来，转型并非简单“印刷厂加内容”的物理叠加，而是一步步搭建完整产业闭环。

内容创作是全链条的起点。在前些年印制海外绘本时，叶小苹看到了东西方价值观、文化、审美等方面的明显差异，琢磨如何讲好属于中国孩子的本土故事。团队奔走各大书展，走近家长与孩童，收集真实阅读诉求；邀约绘本专家把控文本立意与美术风格；依托多年外贸积累，研读大量海外优秀童书，选择性吸收叙事表达。

一个个阅读空间变成创作调研场。在龙港本地运营的华旭绘本馆，馆藏两万余册图书，累计举办近百场公益亲子阅读活动。这里不只是图书借阅、亲子共读的活动场，更是内容创作的反馈终端。孩子们阅读之后的疑问、感动、奇思，都会被团队系统收集整理，回流至绘本选题策划，再呈现给读者。一个个动人的故事，还讲给边疆高原的孩子们听。目前，绘本馆已累计向西藏、云南、青海等地乡村学校捐赠近六万册原创绘本，山海间完成隔空共读。此次展会期间，原创绘本送抵西藏日喀则校园，进入高原课堂。

“过去，我们不断提升印刷工艺。如今，我们反复打磨文化表达。”叶小苹坦言，设备可以快速升级，但叙事审美、儿童视角需要长期沉淀。从选题策划、文本研磨、插画创作、封面设计，再到大豆油墨、淀粉胶、圆角装帧等印刷工艺落地，企业把积累数十年的技术优势注入绘本生产，打通从内容创作到实体成书的完整链路。

向内守护创作，向外打通出海通道。版权确权，是整条产业链的枢纽。30年外贸从业经历，让“华旭”对知识产权有着高度自觉。依托龙港市印刷包装行业协会版权服务中心，千遇绘本高效完成系列作品版权登记，为文化出海打通环节。

伴着书香，由“故事生产—绘本原创—阅读体验—公益传播—版权出海”构成的童书文化全链条，正在制造业土壤上生长成型。

手握书展订单，这条童书全链条还将继续延伸：深化高校产学研联动，持续丰富原创内容供给；借助绘本馆优化线下实体阅读生态；以海外版权签约为起点，拓展版权输出与IP合作开发；将公益阅读向更多县域、边疆推广；探索数字绘本、文化科技融合新业态，实现内容多形态转化。

叶小苹表示，历经多年组建而成的设计创作团队，是文化输出的“最强大脑”，可为龙港本土众多印刷包装企业提供二次创作资源，抱团讲好本土故事。

来 源：温州日报

原标题： 从印书到讲故事再到文化出海 龙港老牌印企走出跃升新路

记者 缪小霞 龙港融媒记者 邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com