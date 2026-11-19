温州日报 2026-11-19 09:09:54

近日，全国示范性老年友好型社区名单公布，平阳县万全镇周垟村上榜。在这个村，老人花3元就能吃上热乎饭，遇到啥烦心事，还能在每周的议事日上去说一说。

温州网讯 近日，全国示范性老年友好型社区名单公布，平阳县万全镇周垟村上榜。在这个村，老人花3元就能吃上热乎饭，遇到啥烦心事，还能在每周的议事日上去说一说。

周垟村共400户、常住人口2612人。针对村里活动场地不足、功能分散等问题，村“两委”商量后，腾退村干部独立办公用房，把最好的空间留给群众。养老驿站、育蒙驿站、村卫生室等6处服务场景集中在一栋楼里。

空间腾出来后，服务怎么更合老人心意？周垟村每周四设立“逢四说事”议事日，把收集到的高频诉求集中议事。老人反映“家门口看小病、刷医保”不方便，村里就请来卫健、医保部门工作人员和村民代表一起商量，最终推动全县首家医保结算村卫生室落地，并返聘卫生院退休医生坐诊。如今，慢病配药、医保结算当场办结，已有28位老人长期在此取药。

服务落地关键靠人。周垟村划分网格“责任田”，推行“党员联户、干部包片”，组建“红垟先锋”志愿服务队，一名党员结对联系3至5户重点老人，定期上门巡访、照料。村里对低保低边、70周岁以上等重点老人逐一建档，开通6条送餐线路，由党员、志愿者组成送餐专班，送餐服务辐射周边6个村，每天为200多位老人送餐上门，年配送餐数超7.2万份。每月还有爱心理发、上门义诊等便民服务。

养老不能只靠村集体一个钱袋子。周垟村每年拿出20%集体经济收入投入公共服务，同时联动社会组织、志愿队伍、周边企业等共同分担。一顿饭成本10元，县、镇补贴5元，村集体和慈善工作站支付2元，老人自付3元，形成“政府补一点、集体贴一点、社会捐一点、老人出一点”的多元分担办法。

如今，该村千帆研学等农旅项目持续红火，年吸引游客超20万人次，2025年村集体经济收入515万元；青年创意社区、宠物驿站等项目也在谋划打造中，持续把文旅红利转化为养老服务底气，推动“水乡文化+养老服务”融合发展。

来 源：温州日报

原标题： 3元吃热乎饭，每周设议事日 平阳周垟获评全国示范性老年友好型社区

记者 黄伟 通讯员 林勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com