温州日报 2026-11-19 09:09:00

11月18日，2026浙江省中小企业法治论坛在温州举行。论坛以“规范公司治理，促进企业高质量发展”为主题，深入研讨中小企业公司治理实践中的重点、难点法律问题，提炼可借鉴的法治对策，助力中小企业健全治理架构、防范治理风险，推进中小企业法治建设与高质量发展。

温州网讯 11月18日，2026浙江省中小企业法治论坛在温州举行。论坛以“规范公司治理，促进企业高质量发展”为主题，深入研讨中小企业公司治理实践中的重点、难点法律问题，提炼可借鉴的法治对策，助力中小企业健全治理架构、防范治理风险，推进中小企业法治建设与高质量发展。

当前，规范完善公司治理，既是企业防范经营法律风险的内在需要，也是优化我省营商环境、助推中小企业提质增效的重要抓手。“新修订的《公司法》深入实施，《民营经济促进法》和新修订的《保障中小企业款项支付条例》先后施行，法律对企业治理提出了硬要求。规范的公司治理，是从‘小作坊’走向‘百年老店’的必修课。”省经信厅中小企业处处长赖立文介绍，截至目前，全省已累计培育创新型中小企业3.84万家、省级专精特新中小企业1.56万家、专精特新“小巨人”企业2379家，这些数字背后，是法治环境切实转化为企业获得感的具体体现。

省法学会副会长沈田丰表示，新公司法施行以来，公司治理不再是上市公司的“专业课”，而是所有公司都要面对的法定课题。对量大面广的中小企业来说，这是一次必须认真对待的“规则升级”。规范公司治理，表面是合规问题，实质是企业的信用问题、融资能力问题、传承能力问题。

论坛上，著名法学家、第十三届全国人大宪法和法律委员会副主任委员江必新作题为《规范公司治理应当特别关注的若干问题》的主旨演讲，浙江省法学会中小企业法学研究会会长胡祥甫作题为《〈民营经济促进法〉背景下民营经济的公司治理》的主旨演讲。北京大学法学院教授、博士生导师刘凯湘，省高院民五庭庭长徐峻峰，市中院副院长林越坚分别围绕“公司董事义务与责任的新变化及其风险防范”“中小企业庭外重组与企业家个人债务集中清理”“商事审判与企业治理的法律锦囊”作专题演讲。此外，论坛还设置了“中小企业公司治理的实务经验”专题沙龙，邀请专家、学者和律师进行深入交流。省中小企业服务中心、省中小企业法学研究会的领导嘉宾，以及企业代表、律所代表及高校人员等近300人参会。

本届论坛由浙江省经济和信息化厅、浙江省工商业联合会指导，浙江省法学会中小企业法学研究会、浙江省中小企业发展促进中心、温州市工商业联合会主办，浙江金道（温州）律师事务所、浙江智仁律师事务所、北京通商（杭州）律师事务所、上海建纬（杭州）律师事务所协办。十八年来，该论坛始终紧扣中小企业最现实、最迫切的法治问题，一届比一届深入，已成为浙江法治领域具有影响力的品牌活动。

来 源：温州日报

原标题： 以法治之力护航中小企业 2026浙江中小企业法治论坛在温举办

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com