温州日报 2026-11-19 09:09:55

日前，瓯海区“塘河号”新时代文明实践系列活动之“稻香传家风 丰收承美德”稻田研学活动在仙岩街道岩二村举行。活动以稻田为课堂、以农事为教材，通过农耕科普、农事体验、五谷创作、美食制作等环节，让少年儿童沉浸式感受农耕文化，树立爱粮惜粮意识。

温州网讯 日前，瓯海区“塘河号”新时代文明实践系列活动之“稻香传家风 丰收承美德”稻田研学活动在仙岩街道岩二村举行。活动以稻田为课堂、以农事为教材，通过农耕科普、农事体验、五谷创作、美食制作等环节，让少年儿童沉浸式感受农耕文化，树立爱粮惜粮意识。

活动现场，研学导师通过趣味丰收游戏，向孩子们讲解水稻生长规律、五谷辨识知识，介绍塘河沿岸农耕传统，让大家在互动中了解粮食知识、感受乡土文化。随后，孩子们走进稻田，体验割稻、打稻谷等传统农事，在亲手收割、脱粒的过程中感受劳动的艰辛，体会粮食来之不易。

在五谷画创作环节，孩子们选取稻谷、红豆、小米等不同谷物，通过构思、拼贴，将丰收景象融入创意作品，在动手实践中感受农耕美育的乐趣。活动最后，大家围坐在一起包饺子，在分工协作中体验劳动乐趣，感受乡村生活的烟火气息。

此次活动将农耕文化传承与新时代文明实践相结合，创新“行走的文明实践课”形式，把文明教育融入乡土体验，让孩子们在亲近自然、体验农事、动手创作中加深对农耕文化的认识，进一步厚植爱粮惜粮、崇尚劳动的理念。同时，活动依托乡村农耕资源，串联研学体验与乡村休闲业态，丰富塘河沿线乡村文旅供给，为亲子家庭走进乡村、体验乡村提供了新场景。

来 源：温州日报

原标题： 田野间上好文明实践课 瓯海开展稻田研学活动传承农耕文化

记者 庄越 通讯员 瓯文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com