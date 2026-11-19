温州日报 2026-11-19 09:09:55

近日，温州市龙湾区应急管理局执法人员在对辖区沙城街道某机械设备厂开展检查时，现场发现该厂存放有43瓶快干型稀释剂，且该厂将上述稀释剂用于经营。经专业机构鉴定，该批稀释剂属于危险化学品，而该厂并未取得危险化学品经营许可证。执法机关依法对该厂作出罚款10.5万元，同时没收违法所得316.55元、没收违法经营的快干型稀释剂43瓶的处罚。

温州网讯 近日，温州市龙湾区应急管理局执法人员在对辖区沙城街道某机械设备厂开展检查时，现场发现该厂存放有43瓶快干型稀释剂，且该厂将上述稀释剂用于经营。经专业机构鉴定，该批稀释剂属于危险化学品，而该厂并未取得危险化学品经营许可证。执法机关依法对该厂作出罚款10.5万元，同时没收违法所得316.55元、没收违法经营的快干型稀释剂43瓶的处罚。

物品是否属于危险化学品，并不以商品名称为准，而应以《危险化学品目录》及鉴定结论为准。不少经营者习惯将稀释剂、固化剂等视为“普通辅料”或“五金耗材”，认为只要产品名称里没有“危险”二字，就不需要办理经营许可。然而，稀释剂、固化剂等混合物或复配产品，只要经鉴定符合危险化学品确定原则，即落入许可监管范围；名称不能成为规避监管的理由，鉴定结论才是法律适用的依据。

据执法人员介绍，危险化学品的经营许可制度不区分企业规模与行业属性。凡未取得许可证从事危险化学品经营的，法定罚款起点即为10万元，并需没收违法经营的危险化学品及违法所得；情节严重构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。机械设备厂、五金建材商户、装饰辅料经销商等经营主体，不能以“主营产品不是化学品”“只是随货附带销售”为由回避许可义务。对于化学品名称不在《危险化学品目录》中完全对应的混合物、复配产品，经营者应当依据《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》主动送检鉴定，确认其危险性分类后再决定是否经营，而非凭名称和经验作出判断。市场管理方和集中交易场所同样需要承担起入场经营者的资质核查责任，防止无证危险化学品借“普通商品”通道进入流通环节。

据悉，龙湾区应急管理局下一步将持续推进危险化学品领域“打非治违”专项行动，把排查触角从专业化工市场向机械设备制造、五金加工、装饰辅料销售等易发“名称盲区”的行业延伸。重点核查相关经营主体是否取得危险化学品经营许可证、是否存在超范围经营，并对储存条件、分类标识、安全管理台账及查扣物品保管情况逐项检查。同时，该局还将推动同类隐患的举一反三排查，健全从业人员危险化学品辨识与安全管理培训机制，推动“打非治违”从阶段性行动转为常态化、制度化监管。

来 源：温州日报

原标题： 危化品监管不存在“名称盲区” 龙湾一企业无证经营危化品被罚10.5万元

记者 杜一川 通讯员 潘柏松

本文转自：温州新闻网 66wz.com