温州晚报 2026-11-19 09:09:00

从7家人的相聚，到280余人的团队；从助学助老，到烧伏茶，再到即将开张的免费面馆；从夫妻并肩，到母子同行——这个草根团体用最朴素的方式，诠释着“提升自己，利益他人”。

即将开业的“安福长寿面” 面馆

义工在打扫卫生

温州网讯 11月17日下午3时许，平阳县鳌江镇兴鳌东路，“安福长寿面” 面馆前，新买的木桌椅刚送到，横七竖八摆在临街路面上，几名义工抬的抬、搬的搬。店里，新刷的白墙还带着淡淡涂料味，一排灶台擦得锃亮。

这里是鳌江老城区，周边餐饮店稀少，街上多是老住户。再过几天，这间空置多年的铺子就要开门——鳌江第一家免费面馆。“清洁工、快递小哥、周边老人，都可以进来吃。一碗热腾腾的长寿面，累了歇脚，饿了吃饭。”义工李先生微笑着站在门口，眼睛盯着刚摆好的桌子。

面馆不大，却有着一段七年的爱心接力故事。

七家人“爱心相聚”

2017年，总部设在温州的浙江安福利生慈善基金会成立。2019年，鳌江镇7个家庭坐到一起，成立平阳鳌江安仁坊，成为安基金体系里最基层的公益站点。

“我们当时就是想做一些有爱心的事情。”发起人之一王女士回忆。7家人来自各行各业，有自由职业者，也有上班族。“因为同频，才聚在一起。想着平时谁家比较困难，就去帮一帮。”

资助困境学生，开展敬老助老。起初只有少数几人，助学名额报上来后，义工就一趟趟往山里跑，入户调查、核实情况，一笔一笔落实；谁家老人独居、谁家孩子上学困难，都记在本子上。做着做着，队伍越来越大。

最让王女士难忘的，是2019年走进鳌江山区经济相对落后的联南村，为村里同月生日的老人办集体生日会。义工们给老人理发、泡脚、修剪指甲，再围坐下来陪老人做游戏、拍生日照片。

一场下来，老人们开心极了，拉着义工的手说，自己结婚都没有这样的排场，“这个活动让我一辈子都记得。”一个月一次，成了老人们最盼望的日子，到了时候就念叨。

爱心是会传染的，这些年参加的人越来越多，如今团体已有280余人。“有孩子、有年轻人，也有老人，彼此都是同事、亲戚、朋友，沾亲带故。”王女士说。

2026年6月，安仁志愿者服务中心在民政部门注册登记为公益类民办非企业单位。

一个孩子被爱改变

2019年，郑丹丹经朋友介绍加入安仁坊。“朋友说里面这群人特别可爱，聚在一起做公益，于是我被那种爱的精神给吸引了。”

第一次活动，她带上自己的学生，一个读初中的男孩。“比较顽皮，成绩也不太好。”那次是探访贫困家庭。孩子一进门，看到屋里又乱又脏，愣在那儿，没吭声。回家后，他对妈妈说：“我们能不能去帮帮他，把他家卫生搞起来，让他家环境好一点？”妈妈愣住了：以前孩子从不关心人，怎么参加了一次公益活动，突然就像长大了。“从这个孩子身上，我看到爱的力量。”郑丹丹说。

改变还在继续。孩子后来一直参加公益活动，义工服、义工鞋像宝贝一样晾好、挂进衣柜，还叮嘱妈妈“你要帮我保管好”。而且这孩子学习也努力了，原本成绩平平的他，中考分数比老师预估的多了四五十分，考上了心仪的学校。

不少“夫妻档”加入

善意不只向外温暖陌生人，也向内滋养小家。郑丹丹自己投身公益前，性子急躁，遇上不顺心的事，容易沉不住气。直到走进一户户困难家庭，看见别人的难处，心里受到触动。“我们能好好过日子，已经是身在福中。愿意温柔善待素不相识的人，又怎么忍心把坏情绪留给最亲的家人？”

一次次帮扶，也是一次次自省。急躁的念头涌上来时，她学着放缓语气、平复心绪。日复一日，这份改变，家里人都看在眼里。2019年，丈夫也加入了义工队伍，成了她最牢靠的搭档。下乡助学、入户走访，路途远、物资重，他开车、拎重物。从平阳县城到鳌江镇区，再深入偏远乡村，助学信息摸排、家庭情况核实，夫妻俩始终结伴同行。后来，她又邀约女儿一同参与，一家人成了公益路上的同行者。郑丹丹还担任安仁志愿者服务中心秘书长。

如今，队伍里像这样的“夫妻档”“一家人”越来越多，参与公益，成了不少家庭共同的业余安排。

周女士经同学介绍加入安仁坊，跟着志愿队伍在社区间奔波。她还拉着丈夫进了队伍。周女士说，一群志同道合的人一起做好事，烦心事都消散了，心态也跟着年轻起来。

“一个家庭里，只要有一个人心里装着善意，愿意向外付出，这份爱就会感染身边人，带动一家人往前走。整个家，也会朝着温暖、正向的方向生长。”郑丹丹说。

一次触动开免费面馆

2024年夏天起，安仁志愿者服务中心在鳌江、萧江设了5个伏茶点，九叠河公园、鳌江公园都是热门点位。清晨4时30分，义工们就生火熬茶，天亮后一杯杯送到过往行人手上。

伏茶做得不含糊，配方、药量专人把控。常规40天伏茶期结束后，还要看气温斟酌是否延长、调整药方。“这件事，我们做得很严谨。”排班调度，一直由义工李先生打理。

义工们自发捐资出力，每一笔善款都精打细算，“每一分钱都要省着花、计划着花”。开面馆的念头，也是从社区里长出来的。这些年大家扎根社区帮扶困难群体，常看到各地暖心餐项目为困境人群送去热饭，心里触动。2025年4月，温州燕乐安福长寿面馆正式营业，社会反响热烈。义工们在网上看到报道，也萌生了开免费面馆的心愿，却顾虑人手、资金，迟迟不敢迈第一步。

直到今年7月，王女士等5名义工骨干决定结伴专程去“燕乐”取经。“负责人温阿姨鼓励我们，先试着起步，不用贪多，先少做几碗，等被更多人认可、团队力量壮大了，再一点点增加服务。”这番话给了大家莫大的信心。

这份朴素的爱心，也收获了多方支持。在鳌江镇政府协助下，团队顺利租下门店，筹备工作紧锣密鼓推进。店面设计、装修，义工能上手的自己动手，专业活计再请工人。消息在周边传开，居民听说要开公益面馆，纷纷点赞。温州市鹿城区燕乐公益慈善服务中心得知后，特意捐赠了桌椅。

目前，面馆暂定上午10时30分至12时开放，选用地道手打面，配香菇、木耳、金针等，做一碗清淡暖心的素长寿面。招募通知一经发到义工群，报名的志愿者很快突破百人。大家专门建起面馆义工群，实行轮值制。团队分工清晰，还专门组织厨师实操、服务礼仪、卫生规范培训，用心打磨每一处细节，力争在开业前把各项服务做扎实。

从7家人的相聚，到280余人的团队；从助学助老，到烧伏茶，再到即将开张的免费面馆；从夫妻并肩，到母子同行——这个草根团体用最朴素的方式，诠释着“提升自己，利益他人”。

“我们刚刚完成义工礼仪和卫生培训，就是想让每一位来吃面的人，吃得安心、舒心。”郑丹丹说。“在我们看来，这碗面要暖的不只是胃。我们的目标，是让爱在社会中流动，通过公益让年轻人感受被社会需要，把爱传下去。”

来 源：温州晚报

原标题： 7户家庭发起公益，7年汇聚成280余人爱心团体

记者 赵小娴 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com