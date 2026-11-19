温州都市报 2026-11-19 09:09:56

近日，中国关心下一代工作委员会在北京举办“银发映初心 薪火护成长”——2026年全国关心下一代“最美五老”先进事迹发布活动，集中发布全国15名“最美五老”的先进事迹。瓯海区关工委副主任宋玲华作为浙江唯一“五老”代表获殊荣。

温州网讯 近日，中国关心下一代工作委员会在北京举办“银发映初心 薪火护成长”——2026年全国关心下一代“最美五老”先进事迹发布活动，集中发布全国15名“最美五老”的先进事迹。瓯海区关工委副主任宋玲华作为浙江唯一“五老”代表获殊荣。

此次选树的15名“最美五老”来自基层一线，他们离岗不离党、退休不褪色，不计辛劳、不计回报，用日复一日的坚守，生动诠释了“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神。活动现场，宋玲华与现场4位“最美五老”代表结合亲身经历，分享投身关心下一代工作的感悟体会，讲述育人护苗路上的温暖故事。

今年73岁的宋玲华原是瓯海区政协退休干部，自2004年投身关心下一代事业以来，先后担任瓯海区老年大学关工委主任、区关工委主任，以对党和人民的无限忠诚、对青少年健康成长的高度责任感，二十年如一日，退而不休，无私奉献，在青少年思想道德教育、普法宣传、帮扶帮教、环保公益等多个领域作出了突出贡献，生动诠释了一名共产党员和“五老”志愿者的初心与担当。

宋玲华2017年当选党的十九大代表，先后荣获“全国关心下一代工作先进工作者”“全国离退休干部先进个人”“全国青少年普法教育先进工作者”等殊荣。她作为带头人的“宋大姐帮教室”，于2024年入选中国关工委“五老”工作室优秀案例，系浙江省唯一入选。她任职瓯海区关工委期间，瓯海区关工委连续两次获得全国关心下一代先进集体荣誉。

来 源：温州都市报

原标题： 瓯海宋玲华获全国关心下一代“最美五老”殊荣

作者 黄松光

本文转自：温州新闻网 66wz.com