温州气象 2026-11-19 09:09:57

受冷空气影响，温州有一次降温、降水和大风天气过程！

温州网讯 受冷空气影响，温州有一次降温、降水和大风天气过程！今天开始到本周末有一连串的晴好天气。

未来几天气温将逐日回落，预计20到22日最低温度平原地区降至7～9℃；山区3～5℃，局部有霜或暗霜；高山地区0～2℃，有霜冻。这将是今年入秋以来的最低温。但是，7℃不等于入冬，气象学上，连续5天滑动平均气温低于10℃的首日才算入冬日。21日、22日市区气温7至19℃，日平均气温13℃上下，并未达到入冬标准。温州常年要到12月下旬才正式入冬。本轮冷空气较强，气温下降明显，提醒大家要根据气温变化及时调整衣着，谨防感冒发生。

受冷空气影响，沿海风力也将增强。18日东北风7级阵风8至9级；温台渔场19日有9至10级大风。当前洞头紫菜正处在采收期，养殖桁架和采收船只须避开风力最强时段。

来 源：温州气象

原标题： 冷空气抵达温州！最低温0℃！

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