温州都市报 2026-11-19 09:09:00

11月18日上午，2026年浙江省“农民丰收节”全民健身主题活动（温州会场）在泰顺县筱村公社乡野度假村举行。全省11个设区市代表队和东道主泰顺县的2支代表队，共300名选手，在秋日田野间展开了一场别开生面的农事竞技。在秋日田野间展开了一场别开生面的农事竞技。

温州网讯 18日上午，2026年浙江省“农民丰收节”全民健身主题活动（温州会场）在泰顺县筱村公社乡野度假村举行。全省11个设区市代表队和东道主泰顺县的2支代表队，共300名选手，在秋日田野间展开了一场别开生面的农事竞技。在秋日田野间展开了一场别开生面的农事竞技。

活动伊始，畲乡竹竿舞、广场舞等表演率先登场。9时30分许，团体竞赛项目首先开赛。选手们推着装满农作物的独轮车，在模拟田埂的狭窄赛道上你追我赶。“稳住！马上到终点了！”场边队友的呐喊声一浪高过一浪。紧接着进行的“聚力争丰”（拔河比赛）将气氛推向高潮，参赛队员脚蹬地、身体后倾，在整齐的口号声中奋力拉拽绳索，围观人群的加油声不断。“金苞归粒”（搓玉米竞速）则考验队员的耐心与细致，选手们围坐在竹匾前快速搓粒，金黄的玉米粒翻飞跳动，一双双巧手忙而不乱。

赛场另一侧，“丰韵闯关·农事拾趣”个人闯关赛同步火热进行。石磨流香项目前，参赛选手和游客们排着队体验手磨豆浆，乳白的浆汁顺着磨盘缝隙缓缓流出；福印廊乡摊位前，非遗传承人手把手教大家拓印“福”字，红纸黑墨间喜庆氛围十足；筱村晒丰打卡点成为热门拍照点，金稻穗铺就的“丰”景画卷前，快门声此起彼伏。在畲乡竹竿舞互动环节，身着传统服饰的畲族姑娘带领参赛选手伴着竹竿开合的节奏欢快跳跃，笑声洒满乡间。

“在古村晒秋场景里比赛，感觉特别接地气！这是我第一次参加农事主题的运动会，太有意思了！”来自杭州代表队的选手王女士擦着汗笑道。

筱村公社素有晒秋传统，夯土古村与五谷晒场构成天然赛场背景。本次活动将体育赛事与晒秋民俗、畲族文化深度融合，打造了一场“看得见丰收、闻得到乡土气息”的乡村体育盛会。主办方表示，活动以赛事为载体，旨在增加农村群众体育文化产品和服务供给，丰富农村群众体育文化生活，探索“体育+农耕+文旅”融合路径，展现新时代农民昂扬向上的精神面貌。

来 源：温州都市报

原标题： 推独轮车、搓玉米、磨豆浆…… 全省三百选手田间“赛农活”

记者 叶海鹏 通讯员 李浩南

本文转自：温州新闻网 66wz.com