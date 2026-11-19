温州都市报 2026-11-19 09:05:49

孩子发烧、咳嗽、精神萎靡，不少家长以为只是普通感冒。2岁的糖糖（化名）就因呼吸道感染诱发阵发性室上性心动过速（室上速），心率飙升至266次/分，经紧急抢救才脱离危险。

温州网讯 孩子发烧、咳嗽、精神萎靡，不少家长以为只是普通感冒。2岁的糖糖（化名）就因呼吸道感染诱发阵发性室上性心动过速（室上速），心率飙升至266次/分，经紧急抢救才脱离危险。

早在发病一个月前，糖糖就曾突发脸色发白、呼吸急促，急诊检查心率达226次/分，之后心率自行回落。家长误以为只是哭闹所致，错失了早期发现的机会。这次糖糖先是咳嗽了两周，接着出现发烧，家人依旧按普通感冒带孩子到温州市人民医院（温州市妇幼保健院）儿科就诊。可就诊过程中，医生发现孩子的心跳又急又快，心电图结果心率231次/分。结合各种检查指标，医生很快明确诊断，这是呼吸道感染诱发了阵发性室上性心动过速（PSVT）。住院后心率持续走高，最高达到266次/分，使用急救药物才恢复正常心律。

什么是“阵发性室上性心动过速”？，阵发性室上性心动过速也就是“室上速”，简单来说，它就是心脏的电路系统出了一点“小短路”。心脏之所以能有节律地跳动，依赖于一套精密的“电路”系统。当某些原因导致电流在心房或房室结（心脏电流传导的关键中转站）里“绕起了圈子”，就会引发一场心跳的“极速竞赛”。多数患有此病的人并没有器质性心脏病，心脏结构是正常的。但它发作时的感受确实非常难受，且可能反复发生，影响生活质量。

室上速十分隐蔽，低龄孩子不会诉说胸闷心慌，发作症状容易和感冒混淆，不同年龄段表现有所不同。

1岁以内婴儿：突发难以安抚的哭闹，拒奶、呕吐，呼吸急促，面色苍白发灰，手脚冰凉，严重时口唇发紫。

大孩子：自述心跳猛跳、胸闷气短，伴随头晕乏力，心率超200次/分可发生晕厥。

家长可以在孩子安静时摸脉搏，若脉搏持续大于160次/分，节律很快，安抚后也不下降，要高度警惕，及时就诊。

孩子疑似发作，牢记稳、快、送三字处理原则。

稳：安抚孩子，保持安静少活动，避免哭闹加重心脏负担。

快：尝试1～2次刺激迷走神经的物理方法，无效马上停止。大孩子可做改良瓦氏憋气动作；小婴儿用4～5℃冰毛巾敷脸10～15秒，最多3次；意识清醒才可轻刺激咽喉催恶心，谨防呛咳。

送：物理处理无效、心率＞180次/分、孩子面色发青、精神差、晕厥抽搐，或是发作超30分钟，立刻送急诊。

很多凶险的儿童急症伪装成普通感冒、哭闹，感冒感染可以成为心脏问题的导火索。家长留意异常信号，不要当成普通不适硬扛，及时就医才能守护孩子安全。

来 源：温州都市报

原标题： 普通感冒？这病差点要了2岁宝宝的命

心率266/分！原是心脏的“电路系统”出了一点“小短路”

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com