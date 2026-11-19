温州都市报 2026-11-19 09:18:11

11月18日晚，仙居版越剧《荆钗记》带着宋韵雅致与至诚信义，回归“南戏故里”温州，登陆温州大剧院精彩上演。11月19日，该剧还将在温州大剧院演出。

温州网讯 11月18日晚，仙居版越剧《荆钗记》带着宋韵雅致与至诚信义，回归“南戏故里”温州，登陆温州大剧院精彩上演。11月19日，该剧还将在温州大剧院演出。

作为四大南戏之首，《荆钗记》的文化根脉深植温州大地。相传古本起源温州，后由仙居文人柯丹邱整理润色广为流传。剧中主人公王十朋原型，是从乐清走出的状元，早年曾求学仙居桐江书院，留下“东南道学世家” 的文脉印记。温州才子的风骨，融合仙居山水灵气，铸就了剧目坚守信义、生死不渝的精神内核。

本次仙居版越剧《荆钗记》守正创新，保留古本质朴底蕴，开创性采用 “戏中戏” 叙事结构。序幕再现桐江书院乡民演古戏，尾声山水同欢、颂钗礼成，让观众沉浸式感受经典被重新演绎的全过程。舞美取宋画写意留白风格，桐江书院书灯、仙居无骨花灯点缀舞台，营造悠远空灵的江南诗意空间。

剧目集结强大主创阵容，由一级导演倪东海担纲总导演，一级编剧施小琴担任编剧，陈国良、徐律等知名作曲家负责唱腔与配乐，蔡婕、董双飞等优秀演员领衔主演，一众国内舞台艺术名家合力打磨，赋予古老南戏全新的当代舞台张力。

在节奏快速的当下，该剧借一枚荆钗，诉说一份郑重长久的情感，传递一诺千金的信义品格。本次回乡演出，既是对温州南戏经典文化的致敬，也是浙南山水文脉的一次跨地域对话，让经典跨越时空，和当代观众相遇。

来 源：温州都市报

原标题： “南戏故里”续宋韵！仙居越剧《荆钗记》登陆温州

记者 叶锋

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