温州教育发布 2026-11-19 09:13:19

近日，2026年浙江省特殊教育教师基本功大赛在衢州市特殊教育学校举行。温州选派的6名参赛教师沉着应战、全员获奖，一举斩获4个一等奖、2个二等奖。本次一等奖数量位居全省榜首。

近日，2026年浙江省特殊教育教师基本功大赛在衢州市特殊教育学校举行。温州选派的6名参赛教师沉着应战、全员获奖，一举斩获4个一等奖、2个二等奖。本次一等奖数量位居全省榜首。

省特殊教育教师基本功大赛是全省特教教师同台竞技、淬炼专业的最高平台。大赛设三大考核模块：个案评估与干预方案设计，锤炼教师读懂学生、科学研判、落地干预的专业素养；说课与试讲，比拼课堂教学的实践功底；粉笔字、手语，彰显特教教师扎根岗位的基础修为。

来 源：温州教育发布

原标题： 全省榜首！温州特教教师省赛斩获4个一等奖

本文转自：温州新闻网 66wz.com