温州日报 2026-11-19 09:14:58

近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会公布2026年度新设博士后科研流动站名单，温州医科大学生物医学工程一级学科博士后科研流动站成功获批。这是该校继临床医学、药学后，获批的第三个博士后科研流动站，标志着学校高层次人才培养与科研平台建设迈上新台阶。

温州网讯 近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会公布2026年度新设博士后科研流动站名单，温州医科大学生物医学工程一级学科博士后科研流动站成功获批。这是该校继临床医学、药学后，获批的第三个博士后科研流动站，标志着学校高层次人才培养与科研平台建设迈上新台阶。 据悉，该流动站将聚焦前沿科研领域精准发力，重点推进两大研究方向。一方面深耕医智融合创新，推动人工智能与医学影像、智能诊断、精准治疗、智能医疗装备深度结合；另一方面攻坚脑机接口前沿技术，围绕神经信号解码、脑机交互、神经康复辅助等核心课题开展科研攻关，加速前沿科研成果落地临床、服务民生。 未来，温医大将依托流动站交叉学科优势，面向海内外吸纳优秀青年科研人才，建强高层次人才“蓄水池”，持续提升原始创新与协同科研能力。 来 源：温州日报 原标题： 温医大再添一个博士后科研流动站 记者 潘舒畅 本文转自：温州新闻网 66wz.com