温州日报 2026-11-19 09:25:12

近日，浙江省科技厅公布第三批概念验证中心培育清单，由温州大学、温州大学碳材料与氢能产业技术研究院、浙江万鑫烯碳科技有限公司联合共建的“碳纳米材料工业化应用概念验证中心”成功入选，成为此次我市唯一入选的创新载体，为新材料成果落地转化提供一个强力支点。

温州网讯 近日，浙江省科技厅公布第三批概念验证中心培育清单，由温州大学、温州大学碳材料与氢能产业技术研究院、浙江万鑫烯碳科技有限公司联合共建的“碳纳米材料工业化应用概念验证中心”成功入选，成为此次我市唯一入选的创新载体，为新材料成果落地转化提供一个强力支点。

碳纳米材料是近年来关注度非常高的一类新型无机非金属材料，相关技术成果正加速从实验室走向大规模产业化，尤其在锂电池导电剂、固态电池与硅基负极、储能与超级电容器等领域。国家工信部在2026年度产业基础“一条龙”应用计划中把高性能碳纳米管材料列为重点方向，推动其在新能源、电子、复合材料等领域的产业化应用。目前，国内碳纳米材料产业化已经突破千吨级量产核心技术，全球市场规模突破100亿美元。

“为温州民营企业提供一个就近可用、成本可控的验证平台，破解碳纳米材料技术验证难、中试熟化难等成果转化中的关键堵点。”温州大学化学与材料工程学院负责人介绍说，该中心以高校出技术、院所搭平台、企业接市场的方式组建，是温大深化产学研协同、服务地方产业发展的创新实践，聚焦碳纳米材料领域，搭建“基础研究—概念验证—工艺放大—产业孵化”全链条创新闭环。目前已建成材料合成实验室、工程验证平台与示范生产线，打造市级储能及氢能领域关键材料中试平台，具备较为完备的软硬件验证条件，成为浙南地区碳纳米材料技术创新与成果转化的重要枢纽。

通过温大碳氢院提供的概念验证、中试放大服务，催熟一批科技成果加速产业化步伐。比如新型碳纳米管导电浆料实现产业化，年产导电浆料2万吨，进入瑞浦兰钧等头部企业供应链；落地瑞安孵化瑞碳芯动能科技有限公司，实现5项科技成果样品化，其中2项落地转化；在瓯海孵化天越星科技有限公司，以碳纳米材料推动我市低压电器产业“以铝代铜”焕新升级；“低温铝水反应规模化制备高纯纳米氧化铝技术”入选“浙里好场景”能力供给清单，高纯纳米氧化铝产品已应用于半导体领域。

概念验证中心是以验证科研成果从样品到产品的可行性为核心任务的创新载体。温大碳氢院负责人表示，接下来该中心将紧扣我市主导产业培育需求，聚焦温州民企科技成果“验证难、中试难、转化难”问题，持续深耕碳纳米材料工业化应用赛道，加快前沿技术概念验证与工程化攻关，推动更多原创技术走出实验室、实现产业化落地，赋能温州新材料产业提质升级、助力培育新质生产力。

来 源：温州日报

原标题： 赋能温州新材料产业蝶变 “碳纳米概验中心”晋级省级清单

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com