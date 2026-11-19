中国网 2026-11-19 10:16:02

日前，商务部等9部门发布《关于深入推进再生资源回收体系建设 促进回收行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。11月17日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍深入推进再生资源回收体系建设有关情况。

日前，商务部等9部门发布《关于深入推进再生资源回收体系建设 促进回收行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。11月17日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍深入推进再生资源回收体系建设有关情况。

《意见》明确，到2030年初步建立起回收网络健全完善、居民交投便捷顺畅、分拣环节高效先进、末端处理绿色规范的再生资源回收体系。

《意见》指导各地以社区为单元，针对多品类综合性再生资源、大件废旧家具、废旧家电等不同品类和场景，从“互联网+回收”等模式中，因地制宜选择一种或几种作为本地的主体回收模式加以运用，做好再生资源回收工作。

对于动力电池、光伏组件、风机叶片等“新三样”固废，建立部门与地方“横向协作、纵向联动”机制，坚持分类施策、精准发力，抓好废旧动力电池回收处理利用，健全退役光伏组件、废旧风机设备回收拆解体系，稳妥应对“新三样”固废退役高峰期。

《意见》指导各地把回收网络织得更密，支持企业把数智化水平提得更高，让更多再生资源流向规范化回收渠道。

压紧压实地方政府、生产企业、销售企业、回收企业等各方责任，建立多部门协同、各司其职的工作格局，凝聚各方力量，群策群力推动回收体系有序运行；做实做细土地、通行、资金等政策保障措施，加大环境监管和执法力度，营造再生资源回收工作良好环境。

11月17日，国务院新闻办公室就深入推进再生资源回收体系建设有关情况举行新闻发布会。中国网 庞睿 摄

针对部分消费者仍面临的大件废旧家具、家电“扔比买难”问题，《意见》提出了解决之道：探索建立包干清运、市场化上门清运、公益回收清运模式。

包干清运，是由地方人民政府在一定区域范围内确定一家或多家回收企业，承担起大件废旧家具回收清运责任；市场化上门清运，主要是鼓励回收企业与物业公司合作开展上门回收，在社区居民家门口构建起高效便捷的服务网络；公益回收清运，是由地方人民政府组织回收企业在约定时间内，统一免费回收居民投放的大件废旧家具，确保大件废旧家具“清得走、有去处”。

来 源：中国网

原标题： 大件废旧家具“扔比买难”？九部门发文提出解决之道

记者 彭瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com