潮新闻 2026-11-19 10:16:02

11月12日，我国首个口服GLP-1类减重药“奥氟格列隆钙片”（商品名：穆优达）正式获批上市，适用于在控制饮食和增加运动基础上，肥胖或超重并伴有至少一种体重相关合并症的成人体重管理。

11月12日，我国首个口服GLP-1类减重药“奥氟格列隆钙片”（商品名：穆优达）正式获批上市，适用于在控制饮食和增加运动基础上，肥胖或超重并伴有至少一种体重相关合并症的成人体重管理。

这是我国首个获批用于成人体重管理的口服GLP-1受体激动剂，每日一片，可在全天任何时间服用，不受饮食和饮水限制。对于不愿意打针的患者而言，减重治疗终于有了新选择。

国家药监局相关信息。图 / 国家药品监督管理局官网

新药获批引发关注的同时，另一则消息也让不少减重药使用者感到不安。近日，美国食品药品监督管理局（FDA）发布安全性通告，要求GLP-1受体激动剂类药物在说明书中增加非动脉炎性前部缺血性视神经病变（NAION）的风险警示，涉及司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽等，“司美格鲁肽等减肥神药或致永久失明”登上热搜，引发大量讨论。

一边是越来越多的减重药进入市场，一边是关于药物副作用的风险提醒。减重药，究竟怎么用才对？

口服减重药的巨大需求

减重，正从一种个人需求转变为广泛的健康关切。

中国疾控中心有关专家表示，全球成人超重肥胖人数已超21亿人，我国成人超重肥胖人数约占全球成人超重肥胖人数的19%。据国家卫健委统计，我国成人超重率约为34.3%、肥胖率约为16.4%，超重肥胖率合计超过50%。超重肥胖问题同样在青少年群体中表现突出。有报告显示，2025年，全球肥胖儿童青少年（5—19岁）达1.77亿人。

此外，超重肥胖还与2型糖尿病、高血压、心血管疾病等多种健康问题有关。

潜在的减重需求，构成了减重药市场的底层驱动力。高盛研报预计，到2030年，全球减肥药市场规模将达1140亿美元。

近年来，GLP-1类减重药物逐渐成为治疗的重要选择。简单而言，GLP-1是一种人体肠道分泌的天然激素，人工制成的GLP-1受体激动剂，通过模拟人体内这种激素的结构来发挥作用。基于此原理开发的药物，即属于GLP-1类减重药物。

奥氟格列隆钙片出现之前，国内获批的GLP-1类减重药物均为注射剂型。根据中国国家卫生健康委员会在2024年发布的《肥胖症诊疗指南》，此前，我国共有五种减重药物获得国家药品监督管理局批准用于成年原发性肥胖症患者减重，包括奥利司他、利拉鲁肽、贝那鲁肽、司美格鲁肽及替尔泊肽。

浙江中医药大学附属第三医院（浙江省中山医院）内分泌科副主任王陈芳告诉有风君，奥氟格列隆钙片与以上几种药物的作用原理相同，但分子结构上有所区别。

“司美格鲁肽是一种多肽，口服版本需要借助吸收增强剂，必须空腹服用，而且服药后半小时内不能进食或饮用超过120ml的水。而奥氟格列隆钙片是非肽类的小分子，本身就能被肠道吸收，没有这些限制。”

在王陈芳看来，这种给药方式的便利大大减轻了患者的心理负担，也成为新药的一项重要优势。

然而，给药的便利不能等同于药物风险的降低。“奥氟格列隆钙片最常见的不良反应仍然是胃肠道反应，包括恶心、便秘、腹泻和呕吐等，多数为轻至中度，主要出现在剂量递增阶段。”王陈芳说。

谁能用？怎么用？

新药带来新选择，然而并非所有人都可以使用“减肥神药”，甚或自行购买。王陈芳指出，这些药物一般适用于肥胖症或有超重合并代谢问题的患者，不适用于体重正常、只是想“减脂”的人。

以奥氟格列隆钙片为例，这款新药适用于在控制饮食和增加运动基础上，用于初始体重指数（BMI）符合以下要求的成人的长期体重管理：≥30kg/m²（肥胖），或≥27kg/m²至

王陈芳介绍，在门诊中，专门为了减重前来就诊的患者以年轻人居多，部分年龄稍大的患者则是因为合并糖尿病等代谢性疾病，同时进行血糖和体重管理。

“我们也会根据患者的适应证加药。比如BMI达到一定标准，又合并高血压、糖尿病等代谢性疾病，单靠饮食控制和运动可能达不到减重目标，才会考虑辅助药物治疗。”

王陈芳强调，GLP-1类减重药属于严格监管的处方药，使用前必须由医生完成评估和禁忌筛查。“有甲状腺髓样癌个人史或家族史、多发性内分泌腺瘤病2型者绝对禁用，妊娠期、哺乳期、18岁以下未成年人不推荐使用，有急性胰腺炎病史或严重胃肠疾病者需医生严格评估。”

尽管经过严格审批与验证，减重药的使用风险常常难以被患者自行判断。

不久前，FDA发布的安全性通告引起恐慌，浙江中医药大学附属第三医院（浙江省中山医院）眼科主任王洁向有风君解释了相关风险：“目前证据支持GLP-1类药物与NAION之间存在‘关联信号’，但因果关系尚未确立，绝对风险很低。永久失明是这种眼病未经及时识别时可能出现的后果，而不是用药后注定会发生的事。”

“FDA的通告显示，NAION发生率为每10万人年6.4例，这个比例并不算很高。而且目前没有直接因果依据。”王陈芳提醒，糖尿病、高血压等基础疾病本身就是眼部血管病变的重要危险因素，患者在使用GLP-1受体激动剂时，需要综合考虑原有疾病和药物可能带来的风险。

NAION，可以简单理解为视神经前部的供血突然减少，导致神经纤维缺血受损。它的典型表现是单眼突然出现无痛性视力下降或视野缺损。比如早晨醒来时发现一只眼睛看东西模糊，或视野里像被挡住一块，也可能出现颜色辨识扭曲、中心视力清晰度骤降。

“它通常不伴眼痛或头痛，正因为不痛，容易被误以为是用眼疲劳而拖延。”王洁提醒，只要出现以上症状，需要立即暂停用药，到眼科进行检查。

来 源：潮新闻

原标题： 不打针就能瘦？我国首款口服GLP-1减重药来了

？记者 杨千莹 通讯员 陈瀛 郑皓嘉

本文转自：温州新闻网 66wz.com