扬子晚报 2026-11-19 10:16:02

气温渐冷，不少人开始考虑买新羽绒服。最近，鸭绒涨价、“500元以下羽绒服不要买”等业内说法受到关注，但与此同时，“北大399元羽绒服全网刷屏”“山姆399元充绒量300克羽绒服断货”等多个话题也引发网友热议，多款价格两三百元的羽绒服成“网红”被抢购一空。

气温渐冷，不少人开始考虑买新羽绒服。最近，鸭绒涨价、“500元以下羽绒服不要买”等业内说法受到关注，但与此同时，“北大399元羽绒服全网刷屏”“山姆399元充绒量300克羽绒服断货”等多个话题也引发网友热议，多款价格两三百元的羽绒服成“网红”被抢购一空。

平价羽绒服为何突然变得“真香”？消费者到底如何选购羽绒服？记者采访门店、从业者和行业专家，拆解这件“过冬刚需”背后的成本账和选购窍门。

近几年羽绒服价格走高，这成为不少消费者的直观感受。一位业内人士对记者表示，2025年以来羽绒的原料价格出现上涨，尤其是鸭绒，每吨价格突破50万元，供给变化、品牌高端化等多重因素，共同推动了羽绒服涨价。据媒体近期报道，一位服装店老板曾提醒消费者不要买500元以下的羽绒服，“按成本核算，500元以下羽绒服要么款式老旧，要么填充物很可能是保暖差、易结块的飞丝(羽绒行业里的一个俗称，通常指代羽丝和绒丝的混合物），并非合格羽绒。”

近期，山姆超市、北京大学文创店、胖东来等推出的多款平价羽绒服走红网络，一度卖断货。11月16日下午，扬子晚报/紫牛新闻记者来到南京雨花山姆会员店服装区发现，近期在社交平台刷屏的Rokka&Rolla长款羽绒服已经售空。“男款的周六就抢完了，女款的周日卖完的，就是网上很火的那款，早上刚拆箱摆上，下午就没了。”店员告诉记者，这款男士羽绒服售价399.9元、填充为绒子含量80%的鸭绒，L码充绒量为300克。由于近日这款羽绒服在网络上走红，门店前后拆了五六箱、每箱20件，满打满算一百来件根本不够卖。此外，关于补货日期，店员表示他们也不清楚，只能等厂家的到货通知。

当天记者又致电南京江北山姆会员店，客服反馈，门店该羽绒服男女款均无现货，建议记者到线下门店咨询销售人员，可能会有顾客退货回流零星尺码。记者注意到，该款羽绒服二手平台已有代购加价20元至上百元转卖。

11月16日，北大文创推出的一款399元羽绒服也冲上热搜。记者了解到，该款羽绒服的填充物为鹅绒，绒子含量90%，从S码到3XL码的充绒量在20.5克到30.5克不等，属于薄款，目前门店已卖断货。一位北大学生告诉记者，校内有多款羽绒服，但白色这款卖得最好，“因为款式比较漂亮，显瘦又时尚，有点像Lululemon的品牌服装。北大文创出品的羽绒服品质一直挺好，而且也有北大效应的因素，所以大家愿意买。”而近期在胖东来，一款200多元、充绒量140多克、绒子含量90%的羽绒服也被一抢而空，工作人员称“每件只赚几十元”。

消费者为何青睐平价羽绒服？一位消费者对记者表示，在她看来高价羽绒服可能存在多重溢价，“之前我买过一件500多元的羽绒服，不仅味道闻起来臭，剪开还发现填充物都是飞丝。后来我就觉得还不如买特定品牌的平价羽绒服，不仅没有营销溢价，品质也有保障。”

据称300元为基础羽绒服“保本线”

500元买不到好羽绒服，这种说法是否准确？11月16日，浙江一位服装从业者陈先生对记者表示，目前一件鸭绒材质的、90%绒子含量、200克充绒量的基础短款羽绒服，出厂成本在220元左右，加上平台、运费、运费险、门店运营等其他成本，总成本在260元左右，而相同款式的鹅绒羽绒服，出厂成本会比鸭绒贵80元左右。

对于网传“不买500元以下羽绒服”的说法，他不太认可，“轻薄款的羽绒服300元肯定能买到，但如果是200克的充绒量、或者更厚的羽绒服，新款是买不到的，清仓款或许可以。出厂成本200元左右的羽绒服，零售价卖300多元，这是一般品牌的保本线。”记者又询问，为何如今一些商家推出了充绒量200克、价格上千元的羽绒服，他表示“上千元的羽绒服款式会更复杂，比如有版型设计，出厂成本也会多几十元到上百元，再加上明星代言、种草投流等营销投入，价格高是成本叠加的结果。”

他也指出，此前部分羽绒服确实存在做工与价格不匹配的情况，“比如有些商家宣称填充物是鸭绒，实际填充的是飞丝，这种售假是人为原因，加上部分平台对于产品的审核和消费者投诉后的处理不够严格，导致一些人有空可钻、有利可图。”

记者了解到，今年9月1日起，《羽绒羽毛》（GB/T17685—2026）和《羽绒羽毛检验方法》（GB/T10288—2026）两项国家标准正式实施，从原料层面对羽绒羽毛的质量要求做了进一步规范。对此陈先生表示，“以前有些商家会将旧的羽绒回收，再装进新衣服里面，现在新国标明确，粗洗羽绒羽毛、回收羽绒羽毛不应直接用于填充。新国标对绒子的定义、化学残留和粉尘等指标也提出了更严格的要求。”

如何买到货真价实的羽绒服

中国羽绒工业协会的官方信息显示，羽绒服有几个关键指标：充绒量指衣服中填充的羽绒总重量，绒子含量是羽绒中“绒子”的质量占比，蓬松度则意味着一定量的羽绒在规定压力下、规定容器内所占的体积。

中国羽绒工业协会信息部主任祝炜此前在接受采访时表示，蓬松度是决定羽绒性能、品质最重要的指标。蓬松度越高，羽绒品质越好，价格也就越贵。同时，绒子含量也会影响蓬松度，实验表明，从50%开始，绒子含量提高会让羽绒的保暖性相应提升，但从70%往上，保暖性能的提升曲线就相对平缓。因此，消费者购买羽绒服时不用一味追求高绒子含量，“高蓬松度+低充绒量”和“低蓬松度+高充绒量”的羽绒服，能达到同样的保暖效果。

根据《羽绒服装》新国标官方解读，挑选羽绒服时可采用“一看、二摸、三闻”的方法：“看”指的是看执行标准，确认水洗标上的标准是否为GB/T14272—2021《羽绒服装》；看羽绒种类，鹅绒气味较淡、产量更低，多用于中高档产品；看绒子含量，同等条件下越高越保暖；看充绒量，≤100克适合0℃以上穿着，140克左右适合-5℃以上，180克左右适合-10℃，200克左右适合-20℃以上。“摸”指的是将羽绒服铺平恢复三分钟后按压，回弹越快说明蓬松度越高；摸手感，绒子含量越高越柔软，越低毛杆感越粗；搓揉面料和绗缝线处，看是否钻绒。“闻”则需要检查是否有异味、臭味。

来 源：扬子晚报

原标题： 平价羽绒服为何突然变得“真香”

本文转自：温州新闻网 66wz.com