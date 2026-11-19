央视新闻 2026-11-19 10:16:03

历经十余年野外科考与研究，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合山东大学等国内外多家科研机构，在直立人演化研究方面取得重要突破。研究团队在广西崇左发现9枚古人类牙齿，其中8枚为中国目前已知最晚的直立人化石，这一发现为理解东亚古人类生存与演化模式提供了重要线索。该成果19日在国际学术期刊《自然》发表。

历经十余年野外科考与研究，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合山东大学等国内外多家科研机构，在直立人演化研究方面取得重要突破。研究团队在广西崇左发现9枚古人类牙齿，其中8枚为中国目前已知最晚的直立人化石，这一发现为理解东亚古人类生存与演化模式提供了重要线索。该成果19日在国际学术期刊《自然》发表。

研究团队在广西崇左岜仙洞、那线洞，两处相距约15公里的喀斯特洞穴中，一共采集到超过1.8万件哺乳动物化石，从中鉴定出9枚古人类牙齿。基于牙齿形态学和古蛋白质组学方法的分析结果显示，其中8枚牙齿属于一个新识别出的直立人群体，该群体有别于北京周口店、安徽和县等地已知的直立人。

图中编号的为本次研究中的9枚古人类牙齿，下方对应的为三维重建模型。

过去科学界普遍认为，直立人在中国境内最晚生存至大约40万年前，而本研究将新发现直立人的生存年代限定在距今32.4万年至18.4万年，突破了既有认知。

除此以外，传统观点认为，直立人偏好开阔的疏林或稀树草原环境，很难在雨林环境中生存，本次在广西崇左的新发现则颠覆了这一认识，直立人完全可以在崇左地区雨水充沛、林冠郁闭的热带雨林中生存，且能在该环境中长距离迁移，生态适应能力较强。

这项研究的另一个重要发现就是编号为PA1796的古人类牙齿，经研究，它不管是形态特征还是古蛋白信号，都与直立人明显不同，研究团队暂时无法将其归入任何已知古人类，推测其可能属于一个还未充分了解的古人类种群。

这项研究说明，在几十万年前的中国南方，有多个古人类种群先后出现、邻近共存。该研究为探讨直立人的时空分布与生态偏好提供了关键证据，也为理解中国南方古人类的生存与演化模式提供了重要线索。

来 源：央视新闻

原标题： 我国境内最晚直立人化石被发现 改写直立人生态适应认知

记者 帅俊全 褚尔嘉

本文转自：温州新闻网 66wz.com