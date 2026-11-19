央视新闻客户端 2026-11-19 10:16:00

近日，中国兵器工业集团所属北方工业公司北方长鹰自主研制的7吨级大型运投无人机“长鹰-8”圆满完成运输投送试验。无人机按预定航线平稳起飞，抵达投放区域后于300米高度实施空投，货盘按指令自动出舱、伞花精准绽开，随后安全返航、平稳降落，全流程闭环验证取得圆满成功。

记者17日从中国兵器工业集团获悉，近日，我国自主研制的7吨级大型运投无人机“长鹰-8”圆满完成运输投送试验。无人机按预定航线平稳起飞，抵达投放区域后于300米高度实施空投，货盘按指令自动出舱、伞花精准绽开，随后安全返航、平稳降落。

试验依次完成装载检查、航线装订、起飞爬升、空中巡航、舱门开启、自动投放、伞绳回收、返航降落及落点评估等环节。地面控制站全程监控飞行状态与投放流程，各系统工作稳定、数据链路通畅。试验重点检验了货盘模块化装载、300米高度投放、自动出舱时序控制、伞绳回收及落点评估等关键能力。

“长鹰-8”长17米，翼展达到25米，18立方米超大容积的货舱能兼容多型标准航空集装箱与专业冷链运储箱，并且在15分钟内就可以完成装卸，大幅提升物流周转效率。同时，“长鹰-8”起飞重量达到7吨，载重能力3.5吨，最大航程超过3000公里，具备高原起降和最短200米的短距起降能力，可以适应不同环境的起降条件。

据介绍，“长鹰-8”正从试验验证走向场景合作。后续将面向物流、应急保障、海岛运输、生鲜冷链等场景，开展支线运输、应急投送等合作。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 大型运投无人机“长鹰-8”完成运输投送试验

记者 崔霞 李宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com