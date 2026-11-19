沙特主导的联军称摧毁胡塞武装60个军事目标
中国新闻网 2026-11-19 10:16:03
当地时间18日，沙特阿拉伯主导的多国联军发言人马利基表示，对也门胡塞武装实施了专项军事行动，摧毁了该组织位于也门萨那、荷台达、阿姆兰和萨达省的60个军事目标。
综合外媒报道，当地时间18日，沙特阿拉伯主导的多国联军发言人马利基表示，对也门胡塞武装实施了专项军事行动，摧毁了该组织位于也门萨那、荷台达、阿姆兰和萨达省的60个军事目标。
声明称，此次行动旨在削弱胡塞武装发射弹道导弹和无人机的能力，并应对海上安全面临的威胁。
声明还称，打击目标包括用于储存弹道导弹的山体隧道，以及无人机组装和储存设施。
来 源：中国新闻网
原标题： 沙特主导的联军称摧毁胡塞武装60个军事目标
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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