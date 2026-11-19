连休5天、免费滑雪！多地公布“雪假”时间
专属冬日的假期来了！近日，北方多地官宣“雪假”连休5天、免费滑雪。
吉林省
吉林省“雪假”时间安排在每年12月1日至20日期间，时长3个工作日，与周六周日连休，形成“3+2”或“2+3”的5天小长假。
2026年“雪假”最直观的惠民升级，是免费体验。
由各县（市、区）采取购买服务的方式，安排当地义务教育阶段在校中小学生到具备接待条件的滑雪场、滑冰场，每人免费体验3次，每次3小时。
吉林省内全部运营的A级旅游景区，学生同样免费游览3次。
“雪假”期间，吉林省公共文博体育场馆面向中小学生免费延时开放。
陪同学生的家长通过线上预约或现场扫码，可享受雪场、景区门票8.5折优惠，单次优惠金额150元封顶。
内蒙古呼伦贝尔市
呼伦贝尔市“雪假”从学校机动周中调整设置，确保教学时间不减少、放假总天数不增加、不影响正常教学秩序。具体放假安排为：
义务教育阶段一至八年级放假时间为12月5日至12月9日，九年级结合中考备考实际不安排本次假期；
普通高中、中等职业学校高一、高二年级放假时间为12月5日至12月7日，高三年级不放假；
幼儿园参照义务教育阶段执行。
放假期间，各学校不得针对放假学段学生组织任何形式课堂教学、布置书面作业、组织集体补课、讲授新课，假期结束后不得立即组织统一考试，同时严禁面向中小学生开展各类隐形变异学科类培训。
为丰富假期实践内容，呼伦贝尔市同步推出多项惠民保障举措。文旅冰雪领域，呼伦贝尔市具备合格资质、规范运营的滑雪场，面向全市义务教育阶段学生提供每天3小时免费滑雪体验，包含全套雪具使用；呼伦贝尔市正常运营的A级旅游景区免首道门票。
公共场馆方面，内蒙古冰雪运动学校、内蒙古冰上运动训练中心及呼伦贝尔市公共体育场馆、学校冰场将免费向学生开放；冰雪资源不足的旗、市、区将加大体育馆、全民健身中心开放力度，免费提供旱地冰壶、陆地冰球等器材借用服务。
新疆阿勒泰地区
阿勒泰地区，义务教育阶段学校2026年“雪假”时间为12月16日（周三）至18日（周五）共3天，与周末（12月19日、20日）相连，形成5天小长假。
阿勒泰地区教育局要求，开展校内免费托管服务，针对“雪假”期间双职工家庭、留守儿童、困境家庭等不能参加研学的学生，各县（市）各学校要充分发挥家校社协同育人作用，开放自习室、图书馆、运动场馆等设施，提供免费托管服务。
河北省张家口市
今年起，张家口市中小学开展“春假”“雪假”试行工作，实施对象为全市义务教育阶段学校1至8年级，九年级和高中阶段学校暂不安排“春假”“雪假”。幼儿园、中职学校可结合办学实际参照执行。
“雪假”统一安排3天，实行学段错峰放假：小学原则上为每年十一月第三周的周三至周五（今年为11月18日—20日）；初中原则上为每年十一月第四周周三至周五（今年为11月25日—27日），可与当周周末自然衔接形成连休。
来 源：央视新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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