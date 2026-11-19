封面新闻 2026-11-19 10:16:04

近日，一篇关于鼻咽癌研究的论文被质疑造假，网友们逐页对其“找茬”，相关话题登上社交平台热搜榜单。

近日，一篇关于鼻咽癌研究的论文被质疑造假，网友们逐页对其“找茬”，相关话题登上社交平台热搜榜单。

11月18日，质疑论文造假的发帖人梁先生告诉封面新闻记者，该论文存在多处基础性错误，大概率为AI论文，显得“很荒诞”。

湖南省科学技术厅回应封面新闻称，涉事的中南大学湘雅二医院正在就论文相关情况展开核实调查。

涉事论文刊发在期刊官网。

发帖人：论文太多低级错误，“一眼假”

据悉，引发争议的论文标题为《Ferroptosis inhibition via the ROS-GPX4 axis drives microplastic-induced malignant progression of nasopharyngeal carcinoma》（译：《通过ROS-GPX4轴抑制铁死亡驱动微塑料诱导的鼻咽癌恶性进展》），2025年12月22日在线发表于《Journal of Translational Medicine》。该期刊创办于2003年，专注于转化医学领域，发表基于人体实验的研究，2025年影响因子为9.7。

据介绍，“影响因子”，是衡量学术期刊影响力的一个常用指标，不仅是测度期刊有用性和显示度的指标，而且也是测度期刊的学术水平，乃至论文质量的重要指标。简单来说，影响因子越高，说明该期刊的论文平均被引用次数越多，在学术界的受关注程度和影响力通常也越大。在生物医学领域，影响因子9.7已属于较高水平，说明该期刊在同类期刊中具有较强的学术影响力。

受到质疑的论文共署名4名作者，包括Xiangying Deng（湘雅医院）、Xinglong Liu（湘雅二医院病理科）、Juan Feng（湘雅二医院病理科）和Lin Zhao（通讯作者，湘雅二医院病理科）。

有网友指出，论文第一页，作者单位地址为“Changsha, Human”，其中“Human”疑似为湖南省英文名称“Hunan”的错误拼写；邮编标注为“41001l”，最后一位字符疑似为英文字母“l”，而非数字“1”。

湖南省英文、邮编错误。

“第一时间关注到社交平台上对该篇论文的争议，我就去到官网下载了原论文进行核实，确实和大家讨论的一样，一眼就可以看出一些比较低级的常识性错误。”生物医学相关专业的发帖人梁先生接受封面新闻采访时表示。

除了开篇“一眼假”的常识性错误外，真正把梁先生“击中”的，是论文中用作实验样本配图的尺子，存在严重的基础错误。

“一把尺子通常来说1厘米对应了10个毫米刻度，而图片中的尺子1厘米对应了12个毫米刻度，与常规刻度逻辑不符。”梁先生认为，这一细节是典型的AI生成错误，也是其他网友怀疑实验图片系AI生成的主要依据之一。

标示实验样本尺寸的尺子1厘米对应12个毫米刻度。

对于网友们指出的“虾滑冒充小鼠肿瘤”及部分实验数据及实验结果存疑问题，梁先生谨慎地表示他无法确认，需要等待官方调查结果。

“论文中更加专业性的内容也需要由专业人士进行进一步核实，我们只能从肉眼可见的层面提出初步质疑。”梁先生补充说。

官方回应：正在核实调查

中南大学湘雅二医院始建于1958年，拥有46个临床科室、6个医技科室。据其官网，2025年，该院门急诊量达434.36万人次、出院患者19.18万人次、手术6.94万台次，稳居湖南省首位。

中南大学湘雅二医院科室分布。

而此次“受质疑论文”，还获得了两项国家自然科学基金、两项湖南省自然科学基金资助，涉事的中南大学湘雅二医院也对该论文资助了新进员工科研启动基金。

多层级的科研基金支持，让该论文的“含金量”陡增，但如此高级别的论文里出现了如此多的低级错误，更让人好奇它是如何通过层层审核与刊发流程，登上国际权威期刊。

11月18日，湖南省科学技术厅回应封面新闻，目前涉事的中南大学湘雅二医院，正在就论文相关情况展开核实调查。

另据新京报，中南大学湘雅二医院科研部回应，院方已介入调查；湖南省科学技术厅将同步核实涉事论文是否存在学术不端、科研程序方面的问题。

记者也就论文相关争议向《Journal of Translational Medicine》编辑部发送邮件核实，截至发稿未收到回复，期刊也未对该论文发布相关声明或撤稿。

来 源：封面新闻

原标题： 一把“1厘米12格”的尺子，牵出湘雅二院论文诸多怪异处 发帖人回应：大概率为AI论文，太荒诞

记者 喻言 马嘉豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com