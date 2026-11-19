中国新闻网 2026-11-19 10:16:04

据“平武发布”微信公众号消息，四川省绵阳市平武县市场监督管理局18日发布情况通报，2026年11月17日，有网友反映平武县某民宿提供的烤全羊分量不足，引发网民关注。对此，平武县市场监督管理局高度重视，成立工作组第一时间开展核查处置。

据“平武发布”微信公众号消息，四川省绵阳市平武县市场监督管理局18日发布情况通报，2026年11月17日，有网友反映平武县某民宿提供的烤全羊分量不足，引发网民关注。对此，平武县市场监督管理局高度重视，成立工作组第一时间开展核查处置。现将有关情况通报如下。

一、事件概况

2026年11月11日，游客一行在该民宿食宿，通过微信预订烤全羊一只。用餐时，游客认为“烤羊有点小、肉太少、全是骨架”。11月17日下午，平武县市场监督管理局收到该网络反映，及时组织双方开展调解，双方已就赔付事宜达成一致意见。

二、核查情况

11月17至18日，平武县市场监督管理局执法人员在涉事民宿开展实地调查核实，并邀请人大代表、政协委员、游客代表到场全程监督。

经现场核实并询问双方当事人，当日经营者未留存该烤全羊称重凭证，仅以口头方式和消费者沟通重量，调查时距离事发已间隔6日，现有证据难以核实实际重量，平武县市场监督管理局以视频作为参考，疑似存在缺斤少两问题。同时，经现场调查发现，该民宿店内未公示菜品价格，存在“未明码标价”问题。

经查，该民宿涉嫌违反《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》相关规定。平武县市场监督管理局已对该民宿立案调查，并将根据后续调查情况依法依规严肃处理，坚决维护市场经营秩序，切实保障消费者合法权益。

图片来源：“平武发布”微信公众号截图

来 源：中国新闻网

原标题： 民宿烤全羊被指分量不足 四川平武市场监管部门立案调查

本文转自：温州新闻网 66wz.com