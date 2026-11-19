新华网 2026-11-19 10:16:04

国家文物局18日举行“考古中国”重大项目重要进展工作会，聚焦长江文明溯源最新考古成果，发布四川遂宁桃花河遗址、浙江杭州良渚反山遗址、江西九江荞麦岭遗址群岭头上遗址、湖北云梦老虎墩墓地等4项考古研究成果。

国家文物局18日举行“考古中国”重大项目重要进展工作会，聚焦长江文明溯源最新考古成果，发布四川遂宁桃花河遗址、浙江杭州良渚反山遗址、江西九江荞麦岭遗址群岭头上遗址、湖北云梦老虎墩墓地等4项考古研究成果。

这是四川遂宁桃花河遗址远景图。新华社发（国家文物局供图）

桃花河遗址主体年代距今约30万至5万年，是长江流域迄今发现遗物最密集的中更新世旷野中心营地，极具特色的定型化大石片砍斫器工业、复杂的营地组织形态与空间规划能力，对研究全球早期人类演化具有重要意义。

这是浙江杭州良渚反山遗址院落复原图。新华社发（国家文物局供图）

反山遗址是迄今发现良渚文化时期等级最高的贵族墓地。院墙、台基及建筑遗迹的发现，揭示了墓葬区、礼仪活动空间与外围围护设施相结合的整体布局，为探讨良渚古国王权的礼仪性表达和制度化发展，提供了新的考古证据。反山遗址所在土垄既是水利系统的重要组成部分，也是都邑空间布局的重要依托。贵族墓地与水利设施的结构性关联，进一步揭示了良渚水利系统与都邑、高等级墓葬的统一规划、协同营建的特征。

这是四川遂宁桃花河遗址发掘出土的大石片砍斫器。新华社发（国家文物局供图）

荞麦岭遗址群为一处大型先秦聚落遗址群，岭头上遗址是其中面积最大的墩台之一。遗址位于长江中下游的过渡地带，遗址内新石器时代晚期及早商时期的聚落文化因素多元，反映出长江中下游文化传播、互动交融频繁，揭示了中原与长江中游地区文化交流与资源开发控制的密切关系。

老虎墩墓地是一处战国晚期至西汉初期的墓地，是目前出土秦简最集中的墓地，所获材料涉及政治、军事、文学、医学、民俗学、艺术等领域，为研究秦汉大一统王朝历史进程以及基层社会治理模式提供了最新史料。

这是四川遂宁桃花河遗址发掘出土的大石片砍斫器贮藏区（局部）。新华社发（国家文物局供图）

这是浙江杭州良渚反山遗址顶部建筑复原图。新华社发（国家文物局供图）

这是浙江杭州良渚反山遗址中部出土的建筑遗迹。新华社发（国家文物局供图）

这是江西九江荞麦岭遗址群岭头上遗址。新华社发（国家文物局供图）

这是江西九江荞麦岭遗址群岭头上遗址出土的商代遗物。新华社发（国家文物局供图）

这是江西九江荞麦岭遗址群岭头上遗址新石器时代晚期墓葬与商代居址遗存。新华社发（国家文物局供图）

这是湖北云梦老虎墩墓地墓葬分布图。新华社发（国家文物局供图）

这是湖北云梦老虎墩墓地出土的漆器（拼版照片）。新华社发（国家文物局供图）

这是湖北云梦老虎墩墓地M91墓葬出土葬具上的绘画（红外照片）。新华社发（国家文物局供图）

来 源：新华网

原标题： 国家文物局发布4项长江文明溯源最新考古成果

记者 王思北、徐壮

本文转自：温州新闻网 66wz.com