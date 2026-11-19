中央广播电视总台中国之声 2026-11-19 10:14:48

不少用工场景里，劳动者会出于个人习惯或某种原因，使用化名开展工作。一家健身公司在与员工发生劳动争议后，以此为由，主张员工使用化名属于入职欺诈，否认劳动关系，拒绝支付未签订劳动合同二倍工资差额。化名上班，到底算不算法律上的欺诈？法院如何厘清认定标准，法官给劳资双方哪些提醒？

不少用工场景里，劳动者会出于个人习惯或某种原因，使用化名开展工作。一家健身公司在与员工发生劳动争议后，以此为由，主张员工使用化名属于入职欺诈，否认劳动关系，拒绝支付未签订劳动合同二倍工资差额。

化名上班，到底算不算法律上的欺诈？法院如何厘清认定标准，法官给劳资双方哪些提醒？

健身公司以员工上班用化名

否认劳动关系

2024年6月15日，王先生入职一家健身公司从事健身销售管理工作，工作期间，对外使用化名“王杰”，考勤台账、店内收据等均以他的化名登记。2025年4月，王先生离职后申请劳动仲裁，要求确认与健身公司存在劳动关系、公司支付未签订劳动合同二倍工资差额、经济补偿金、医疗费损失、休息日加班工资等。

劳动人事争议仲裁委员会裁决：确认双方存在劳动关系；健身公司支付王先生未签订书面劳动合同二倍工资差额31237元；驳回他的其他仲裁请求。健身公司不服，起诉到法院。

山东省淄博市张店区人民法院马尚人民法庭法官助理 赵迪：公司认为劳动者自入职以来，一直使用化名“王杰”属于欺诈，导致公司当时错误招用他，双方其实并不存在劳动关系，所以公司就不服仲裁结果，诉至法院。

王先生为何工作时不用自己的真实姓名，而是用化名呢？他的回答是“不好听”。

王先生：身份证上的名字是父母起的，上班后觉得不好听，多年来便一直使用这个化名。公司应该知道真名，健康证上填的就是真实姓名。

谈及此次诉讼的起因，他说，因为和公司老板产生矛盾，公司也没有为其签订劳动合同、缴纳社保，于是就把公司起诉了。

健身公司强调，根据劳动合同法的规定，以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立劳动合同的，劳动合同无效或者部分无效。仲裁裁决认定事实错误，适用法律错误，要求法院确认原被告之间不存在劳动关系；不向王先生支付未签订劳动合同二倍工资差额。

而王先生强调，自己没有欺诈的故意；张店区卫生健康局出具的《卫生行政执法文书送达回执》中收件人写着自己的化名，也写着自己的真实姓名。

法院：员工用化名不等于欺诈

法院对员工使用化名上班是否构成欺诈如何判断？山东省淄博市张店区人民法院马尚人民法庭庭长、一级法官胡卿分析，法律上的欺诈有严格标准，不是说员工用了化名就直接算欺诈，核心要同时满足三个要件：

一是主观上有欺诈故意，也就是故意隐瞒真实身份，目的是骗取入职机会；

二是隐瞒的是影响录用的核心信息，比如学历、学位、职业资质等关键内容；

三是用人单位确因虚假信息才作出录用决定。

本案中，员工只是觉得本名不好听才用化名；岗位没有特殊的身份要求；公司也没有仅因化名才录用他，且能通过转账、签订劳动合同等渠道核实他的真实姓名，所以不构成欺诈。

法院：认定劳动关系的核心是实际用工

胡卿：认定劳动关系的核心是看实际用工，不是只看书面材料上的名字。只要双方具备合法的用工主体资格，劳动者接受单位的日常管理、遵守各项规章制度、所做的工作是单位业务的组成部分、单位已按时发放劳动报酬，就算没有签订书面劳动合同，也构成事实劳动关系。本案中，劳动者正常在岗履职、接受公司管理近一年，公司一直给他发工资，用工事实清楚，劳动关系成立。

法院判决：确认原告健身公司与被告王先生自2024年7月17日至2025年5月16日期间存在劳动关系；原告公司支付被告未签订书面劳动合同二倍工资差额31237元；驳回原告公司其他诉讼请求。

厘清边界、履行法定义务

才是明智之举

工作中使用化名与构成欺诈、违法之间的边界如何把握？胡卿表示，区分这一边界，主要看两点：

一是看有没有主观恶意。如果只是出于个人习惯、喜好用化名和别名，没有欺骗公司的想法，也没有隐瞒核心信息，则属于称呼问题，既不构成欺诈也不违法；但如果故意用假名伪造身份骗取工作或逃避法律责任，就属于欺诈。

二是看有没有造成实质影响。如果用化名完全不影响工作开展、不干扰公司正常用工管理，就不违法；但如果因为刻意隐瞒身份给公司造成损失或规避法定义务，那可能就要承担相应的法律责任。

可能有人会问：劳动者是怎么入职的？单位不看身份证吗？不签订劳动合同吗？主审法官胡卿说，这恰恰反映出用人单位用工不规范的地方。

胡卿：对用人单位来说，一定要把牢入职的审查关，招工时核验员工身份信息，入职后及时签订书面劳动合同、缴纳社保，尽到主动管理的义务，从源头上防范用工风险。

对劳动者来说，入职时要依法诚信履行如实告知义务，哪怕日常习惯用别名，也要和单位说明真实姓名，不然以后遇到工伤认定、社保办理、劳动维权等情况时，身份对不上，就会增加举证维权难度，不利于维护自己的合法权益。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： 员工用化名上班是否影响劳动关系成立？法院判了

本文转自：温州新闻网 66wz.com