央视新闻客户端 2026-11-19 10:15:50

随着哈尔滨气象条件满足造雪标准，11月18日晚，第二十八届哈尔滨冰雪大世界造雪工作正式开启。

随着哈尔滨气象条件满足造雪标准，11月18日晚，第二十八届哈尔滨冰雪大世界造雪工作正式开启。

在哈尔滨冰雪大世界造雪现场，30余台造雪机完成调试并全速运转。洁白雪花堆积成小山，将成为第二十八届哈尔滨冰雪大世界的雪雕原料。

第一批经过精细把控的雪料验收合格后，将用于第二十八届哈尔滨冰雪大世界首个大型雪雕——“雪人一家”主题雪雕建设。首批雪料率先“上岗”，“雪人一家”也将成为今冬园区最早与游客见面的雪雕景观。

△第二十七届哈尔滨冰雪大世界雪雕作品《雪人一家》

来 源：央视新闻客户端

原标题： 哈尔滨冰雪大世界启动造雪 首批雪料将打造“雪人一家”

记者 魏雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com