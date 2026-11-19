新华网 2026-11-19 10:23:59

第21届亚运会竞赛协调会18日在卡塔尔多哈召开，会议就多哈亚运会赛期调整方案向参会各方征集最终意见。根据提案，原定于2030年举办的多哈亚运会拟延后至2031年举行，从而进一步对接夏季奥运会备战周期。

第21届亚运会竞赛协调会18日在卡塔尔多哈召开，会议就多哈亚运会赛期调整方案向参会各方征集最终意见。

根据提案，原定于2030年举办的多哈亚运会拟延后至2031年举行，从而进一步对接夏季奥运会备战周期。

本次会议共有45个亚洲单项体育联合会代表及亚奥理事会电竞协调小组成员参会。亚奥理事会主席焦安亲王在致辞中表示，本次会议旨在听取各方对将多哈亚运会由2030年改至2031年举办的最终意见。这一调整方案将有助于亚运会的举办周期与奥运会周期更加紧密地衔接，从而为亚运会发挥更重要的作用创造更多机会，使其成为运动员备战2032年布里斯班奥运会的重要资格赛平台。

据悉，亚奥理事会将在2027年1月27日举办的第47届全体代表大会上正式确认第21届亚运会举办年份。

亚运会传统上每四年举办一届，处于两届夏季奥运会周期的中段。最近一届亚运会已于2026年9月19日至10月4日在日本名古屋举办。

若该提案获得亚奥理事会通过，多哈亚运会将从2030年顺延至2031年举办，距2032年布里斯班奥运会仅一年时间。第22届亚运会原定于2034年在沙特阿拉伯利雅得举办，按照亚奥理事会的新赛历规划，该届赛事也将相应调整至2035年。

来 源：新华网

原标题： 亚奥理事会就亚运会赛期调整方案征求最终意见

本文转自：温州新闻网 66wz.com