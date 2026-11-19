新华网 2026-11-19 10:25:06

英国国家统计局18日公布的数据显示，英国10月消费者价格指数（CPI）同比涨幅由9月的3.5%升至3.6%，为12个月以来最高水平。英国央行同日表示，由于能源价格压力持续累积，明年英国通胀率将持续上升。

英国国家统计局18日公布的数据显示，英国10月消费者价格指数（CPI）同比涨幅由9月的3.5%升至3.6%，为12个月以来最高水平。英国央行同日表示，由于能源价格压力持续累积，明年英国通胀率将持续上升。

英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳在一份声明中说，10月通胀略有上升，燃料价格再次成为推动年化通胀率上升的主要因素。在原油和汽油价格上涨的推动下，原材料和出厂商品的成本都在继续攀升。

3月26日，在英国伦敦一处加油站，车辆加完油后离开。新华社记者李颖摄

今年10月，英国加油站柴油的平均价格达到创纪录高位，超过2022年乌克兰危机全面升级时的水平。

另据英国“康沃尔洞察”公司18日预测，由于国际能源价格居高不下，英国天然气和电力市场办公室明年1月公布的能源价格上限将比今年10月提高26%，达到2023年4月以来最高水平。天然气和电力市场办公室每季度公布一次能源价格上限。

为应对通胀压力，本月早些时候，英国中央银行英格兰银行提高了基准利率，为三年多来首次。18日，英格兰银行在一份回应CPI数据的声明中表示，中东冲突导致英国能源价格和通胀率近几个月持续上升，由于成本压力已经显现，预计到明年年中，通胀率将进一步上升。

来 源：新华网

原标题： 高油价推动英国通胀率创一年来新高

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com