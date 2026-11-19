新华网 2026-11-19 10:26:50

针对英国宣布制裁8家以色列企业和1个活动组织一事，以色列外交部长吉德翁·萨尔17日说，以方将采取反制措施。

针对英国宣布制裁8家以色列企业和1个活动组织一事，以色列外交部长吉德翁·萨尔17日说，以方将采取反制措施。

萨尔当天在社交媒体上发文说，以色列“以极其严肃的态度”看待英国制裁，将针对这一举动采取“多种反制措施”。

以色列在约旦河西岸的官员约西·达甘声称，以色列将加大在约旦河西岸扩建犹太定居点的力度。

这是8月9日在耶路撒冷附近拍摄的约旦河西岸一处建设中的犹太定居点（无人机照片）。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

英国外交部17日宣布，制裁8家参与扩建约旦河西岸以色列定居点的公司以及一个阻止援助物资进入加沙的活动组织。据英国外交部信息，被制裁的8家公司参与约旦河西岸以色列定居点住房及公共基础设施的规划、建设和营销活动，被制裁的活动组织曾封锁过境点、港口和道路，阻碍人道主义援助车队前往加沙。

英国外交部表示，定居点建设公然违反国际法，定居点扩张以及企图在巴勒斯坦地区制造分裂的行为威胁地区和平与安全，“两国方案”仍然是确保巴勒斯坦人和以色列人长期和平与安全的唯一途径。

来 源：新华网

原标题： 以色列称将反制英国对以企制裁

记者 李明睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com