新华网 2026-11-19 10:27:56

美国联邦航空局17日宣布，暂停安装与上周大范围航班停飞相关的路由器。

美国联邦航空局17日宣布，暂停安装与上周大范围航班停飞相关的路由器。

联邦航空局发言人伊恩·格雷戈尔说，该机构13日发布全美地面停飞令当天，在技术人员发现停飞事件与阿肯色州埃尔多拉多一处通信设施新安装的一台路由器有关后，该机构关闭了全部相关路由器，并暂停安装新路由器。

11月13日，飞机停在美国纽约肯尼迪机场。新华社发（朱子于摄）

负责安装路由器的L3哈里斯公司眼下正在总部实验室对“问题”路由器进行测试。美国交通部长肖恩·达菲说，已在测试中“复现”埃尔多拉多路由器那天发生的情况，“但还不清楚事故根源是什么”。他同时表示，此前68次涉及同款路由器的安装作业都没有出现问题。

达菲14日说，事发时，施工方在一次常规维护作业中将一处空管通信系统所用的老旧铜缆升级为光纤，并更换了相应路由器，但因发生“数据过载”导致通信中断。

该路由器提供商朱尼珀网络公司的母公司美国慧与公司表示，被指发生问题的路由器在事发时工作正常。

据《阿马里洛先驱报》网站16日报道，L3哈里斯公司在切断埃尔多拉多和得克萨斯州阿马里洛一座雷达设施新安装路由器的数据发送后，整个空管通信系统开始恢复稳定。

达菲将此次事件归咎于美国空管通信系统设施“极度老化”以及改造资金匮乏。据美联社报道，联邦航空局目前依靠已投入使用20多年的老旧思科路由器维持网络运行。《阿马里洛先驱报》援引达菲的话说：“这些出问题的路由器采购于2001年，2006年就已被市场淘汰，可我们到2026年还在使用，这足以说明这套网络设备有多老旧。”

据美联社报道，美国政府17日致信多名国会议员，要求国会批准拨款501亿美元用于空管系统和机场其他设施的改造。

美国国会参议院商务、科学和运输委员会中的民主党籍议员要求联邦航空局进一步调查，以确定根本原因，并向国会报告今后打算如何避免类似问题再次发生。

来 源：新华网

原标题： 美国暂停安装与航空停摆相关的路由器

作者 欧飒

本文转自：温州新闻网 66wz.com