温度新闻 2026-11-19 11:17:00

传承瓯越文脉，塑绘诗画江南。11月16日，由省文化艺术发展基金资助，温州商学院、温州市文学艺术界联合会联合主办的“青山绿水·诗画江南”瓯塑主题创作展在温州市文化馆开幕。这是本次全省巡展的第三站，汇聚瓯塑老、中、青三代艺术家百余件作品，展期持续至11月26日，广大市民可近距离感受这项国家级非遗立体塑绘的独特魅力。

传承瓯越文脉，塑绘诗画江南。11月16日，由省文化艺术发展基金资助，温州商学院、温州市文学艺术界联合会联合主办的“青山绿水？诗画江南”瓯塑主题创作展在温州市文化馆开幕。这是本次全省巡展的第三站，汇聚瓯塑老、中、青三代艺术家百余件作品，展期持续至11月26日，广大市民可近距离感受这项国家级非遗立体塑绘的独特魅力。

温州市文联、市文广旅局、市非遗保护中心、市文化馆、市工艺美术行业协会、市工艺美术研究院相关负责人，中国工艺美术大师、省工艺美术大师代表，温州商学院党委书记周东，未来设计学院师生代表出席开幕式。

周东在致辞中指出，瓯塑是温州独有的国家级非遗，承载瓯越千年文脉，也是诠释诗画江南美学特质的重要载体。此次展览汇集瓯塑老、中、青三代艺术家创作力量，既是学校推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的实践探索，也是未来设计学院深化产教融合、落实以美育人的重要成果。学校将持续深化校地、馆地协同联动，把人才与专业优势转化为文化传承发展动能，助力擦亮温州“中国工艺美术之都”名片，服务温州高水平文化强市建设。

浙江省文联副主席、温州市文联党组书记、主席周新波说，瓯塑融雕塑的立体感、油画的色彩感于一体，兼具传统意蕴与现代表达，是极具辨识度的本土工艺美术。市文联将持续扶持瓯塑等非遗项目创作传播，推动温州传统技艺在当代持续焕发生机。

致辞结束后，出席活动的嘉宾共同为展览揭幕。展厅内，彩泥层层堆叠，山水风物跃然板上。嘉宾驻足品鉴作品，围绕创作思路、技艺传承与创新路径交流探讨。未来设计学院教师带领工艺美术专业学生现场研学，省非遗瓯塑代表性传承人、温州商学院教授张红姬为师生逐件讲解创作理念与核心技法。把课堂搬到公共展厅，是学校打通教学与行业实践、践行“三创”育人理念的一次现场教学。

本次展览设“一瓯山水”“江山揽胜”“观物拾雅”三大板块。“一瓯山水”聚焦瓯江、雁荡山、楠溪江、泰顺廊桥等浙南风物，扎根本土文脉；“江山揽胜”铺展江南山水长卷，以瓯塑语言演绎西湖、千里江山等经典意象；“观物拾雅” 汇集花鸟静物与数字瓯塑新作，拓展传统技艺表达边界。张红姬带来的多件新作，在坚守传统技法的基础上融入当代审美，成为“守正创新”的生动样本。展厅同时展出学校工艺美术专业学生30余件作品，展现非遗美育育人成效。

本项目由未来设计学院工艺美术专业教师牵头统筹，特邀中国工艺美术大师周锦云领衔。此前，展览已先后落地杭州市临平博物馆、温州商学院“三创一体”艺术教育展示厅。三站巡展，让瓯塑走出工作室与校内展厅，走进面向大众的公共文化空间。高校、艺术家、行业机构依托场馆平台联动，串联起创作、教学、传播、普及链条，让藏在手艺里的瓯越文脉走到群众身边，为温州文化惠民注入新的活力。

来 源：温度新闻

原标题： “青山绿水·诗画江南”瓯塑主题创作展巡展走进温州

通讯员 叶锡环 摄影 高阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com