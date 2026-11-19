人民日报 2026-11-19 14:30:05

困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲，靠的不是盲目蛮干，而是实干苦干的精神、巧干善干的智慧

困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲，靠的不是盲目蛮干，而是实干苦干的精神、巧干善干的智慧

近段时间，中国治沙的故事，持续在世界舞台传扬。

《非洲—中国评论》杂志网站以“三北”防护林工程、库布其沙漠治理为例，解读中国防治荒漠化经验，认为“生态修复工作能够成为经济转型的基石”“非洲需要借鉴中国将沙漠变为沃土的经验”。

再早之前，在意大利罗马，中国治沙人、全国劳动模范殷玉珍站上领奖台，入选“联合国粮农组织农业粮食体系与农村发展百位巾帼英雄”。40多年来，她扎根毛乌素沙地，一次次种了埋、埋了种，将7万多亩黄沙改造成绿洲。

令世界赞叹的，是中国的治沙奇迹，是中国治沙人的坚韧与不屈。

2002年，时任福建省省长的习近平同志曾用“愚公不愚哪管艰苦移二山”寄语青年学子。“愚公不愚”蕴含着把看似不可能的宏大目标，拆解成一步一履、一筐一担的具体工作，继而久久为功实现的智慧。殷玉珍等无数治沙人的故事，正是这句话的生动注脚。

建设生态文明，既要靠物质，也要靠精神。被誉为“绿色长城”的“三北”工程，自1978年启动以来，累计完成造林4.8亿亩，工程区森林覆盖率由5.05%提高到13.84%。黄沙退却、绿意延展，这份生态答卷印证一个朴素的道理：防沙治沙是长期历史任务，不可能毕其功于一役，唯有滴水穿石、锲而不舍，方能积微成著。

愚公移山，靠的不是捷径，而是“子子孙孙无穷匮也”的接续奋斗。治沙亦然，既要有只争朝夕的精神，又要有持之以恒的坚守。

甘肃民勤，几代治沙人接力缚沙，实现了对巴丹吉林、腾格里两大沙漠的有效阻隔。河北塞罕坝，三代务林人在荒原培育出百万亩人工林海，为京津冀生态安全筑牢屏障。

何止是治沙，干任何工作，都是如此。愚公不愚，因为有日拱一卒、持之以恒的接续韧劲。以功成不必在我、功成必定有我的精神境界，一步一个脚印向前推进，愚公式的奋斗，终能让蓝图变成美好现实。

治沙不能固守老路、蛮干硬拼，而要在认准方向之后主动寻策，因地制宜探索行之有效的治理模式。

看“土办法”，引水拉沙、锁边固沙、螺旋钻种植法、节水容器种植法……一个个治沙“妙招”，凝结着人民群众的心血和智慧。看新技术，宁夏中卫腾格里沙漠，刷状网绳式草方格沙障提升施工效率、延长使用寿命，同步配套人工生物土壤结皮技术加速沙面成土固化，广大科研工作者在反复试错中寻找治沙利器。

困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲，靠的不是盲目蛮干，而是实干苦干的精神、巧干善干的智慧。愚公不愚，因为有敢于探索、敢于创新的开拓勇气。科学谋事、踏实干事，才能最终成事。

治沙是苦差事，要耐得住寂寞，也要有勇于跟困难作斗争的大无畏精神。

塔克拉玛干沙漠锁边工程实现合龙，最后种下的，是象征炽热生命的玫瑰。沙漠玫瑰热烈绽放，既是生态建设的诗意，也串起精深加工产业链，让治沙与致富协同共进。从过去饱受风沙之苦，到如今“沙里淘金”“点沙成金”，“绿水青山就是金山银山”的科学理念，在大漠荒滩落地生根，开出繁花。

人不负青山，青山定不负人。愚公不愚，因为有不畏万难、不惧挑战的乐观态度。把困难当作阶梯，把压力当作动力，何愁事不能成？

道阻且长，行则将至。新征程上，还有不少“硬骨头”要啃，不少难题待解。从治沙人身上汲取愚公不愚的智慧和力量，保持战略定力、久久为功，定能创造更多发展奇迹，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。

作者：董丝雨

原标题；从治沙感悟“愚公不愚”（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com