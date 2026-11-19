人民日报 2026-11-19 14:30:54

近日，河南安阳街头出现“异地高考”广告，中介宣称花3.5万元就能让孩子“少考100分照样上本科”。对此，当地相关部门已对涉事人员下达责令整改通知书，取缔其无照经营行为，并将联合其他部门开展排查整治。

乱象背后，有一系列问号：这样的荒诞广告为何会有市场？背后有没有见不得人的“灰产链”？

先明确一点，合法合规的异地高考与违规的“高考移民”有本质区别。“异地高考”政策出台的初衷，是要解决随迁子女在当地高考的问题。只要满足学籍、落户、社保等异地高考条件，随迁子女就可以在流入地平等参与升学竞争。这既有利于稳定流动人口的城市生活预期，也是推动教育公平的务实之举。

而该中介宣称的“花钱买分”本质上是在搞“高考移民”，即通过非正常学籍迁移、空挂学籍、违规落户、提供虚假学籍证明材料等手段在一些省份获取高考资格。涉事中介声称，只要家长一方具有大专以上学历，通过人才落户就能把孩子的户口、学籍转到海南。事实上，中介开的条件和官方规定毫不沾边。所谓的“符合政策”，不过是中介花言巧语、夸大其词。

现实规定在那里，鼓吹“花钱买分”为何还有市场？所谓“升学捷径”，确实踩中了部分省份考生基数庞大、优质高教资源供给有限的现实痛点。少数家长不免动了投机的念头——明知规则之外有风险，仍寄望于用金钱置换分数、用关系撬动捷径。一方敢吹，一方敢买，“灰色产业”便有了滋生土壤。

教育公平是社会公平的基石，也是激发社会活力的重要途径。有必要沿着类似线索继续排查、深挖，严厉打击打着“升学规划”旗号从事违规落户、伪造学籍的中介和机构，让违法者付出代价。堵死暗箱操作的灰色通道，才能维护好高考公平、教育公平。

花钱买不来高分，更买不到未来。教育公平不容侵蚀，高考也没有所谓的“抄近道”。用心托举孩子，最负责的选择是教他们脚踏实地走正道。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：李林山

原标题：高考没有所谓的“抄近道”（人民锐评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com