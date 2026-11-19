人民日报 2026-11-19 14:33:48

协作不是谁依附谁，而是各自拿出不可替代的那一块，优势互补、各展所长，共同攀上一个新台阶

两则携手发展的事例，让笔者久久回味。

在青海，班玛县在西宁城北区设立生产车间，县里的牦牛皮运到车间进行精深加工后，可增值16倍多。异地建厂、本土受益，既守住源头生态本底，又拓宽牧民稳定增收渠道。

黄浦江畔，展销会上，上海大学上海美术学院师生将云南傈僳族纹样创新用于怒江特产包装，让“土货”跟上了“潮流”。

一个把车间往外建，一个善借“他山之石”。资源异地增值、产业跨域提质，给协同发展带来启示。

“各省要立足省情、抢抓机遇，在国家重大发展战略中‘左右逢源’”“自觉打破自家‘一亩三分地’的思维定式，抱成团朝着顶层设计的目标一起做”……习近平总书记多次强调“协同发展”“优势互补”。

中国疆域辽阔，各地区差异之大，在世界上也是少有的。对各地而言，差异既是促进区域均衡的挑战，也是协同发展的机遇。

先发地区会不会“吃亏”？

来看一个合作区。广东深圳与粤东汕尾，相距百余公里。一边是寸土寸金，增量用地日益稀缺，一边是亟待发展，土地开发潜力巨大。深圳将整车、动力电池、电机电控等生产基地布局到位于汕尾海丰县的深汕特别合作区。今年上半年，合作区地区生产总值达150.64亿元，同比增长30.2%。

深圳得到了什么？为新能源汽车等优势产业打破了规模扩张的瓶颈，原有的土地、能耗指标则可以优先布局人工智能、半导体等高附加值产业，进而实现产业的迭代。

资源外溢，并非单方面的给予，更是给自己打开发展新空间。产业链在空间的延伸，换来的是市场的扩容；利益共享机制的建立，带来的是产业向更高端攀升。

后发地区是没有优势吗？

来看一块“飞地”。位于浙江西部的衢州，科技与人才资源相对欠缺，但生产成本比上海、杭州等地更具比较优势。当地在上海张江设立“反向飞地”，建起生物医药孵化基地，实现“研发在张江、生产在衢州”。如今，衢州已在上海、杭州、北京、深圳等地布局“科创飞地”。

约束条件决定起点，但不决定终点。后发地区找准定位、创新思路，一样能闯出一片新天地。

协作会不会形成虹吸效应？是否会造成同质化发展？

来看一把吉他。贵州正安，依托粤黔协作，探索出“澳门设计、正安生产、横琴销售”协作模式。澳门的国际化设计、正安的制造能力、横琴的贸易通道，三地各展所长，奏响跨越山海的吉他“协奏曲”。如今，正安的吉他产品远销40多个国家和地区，全球每生产7把吉他，就有1把来自正安。

最好的协作，是彼此都增长了新本领。协作不是谁依附谁，而是各自拿出不可替代的那一块，优势互补、各展所长，共同攀上一个新台阶。从“拉一把”转向“一起跑”，从“短期输血”走向可持续的“长效造血”，靠的正是各美其美、美美与共。

下好全国一盘棋，协调发展是制胜要诀。立足自身、着眼全局，把区域落差的势能转化为跨区域协作的动能，定能不断打开中国经济发展纵深空间。

作者：陈艺娴

原标题：抢抓协同发展的机遇（评论员观察）

本文转自：温州新闻网 66wz.com