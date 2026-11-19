人民日报 2026-11-19 14:33:35

共产党员，从来不是一个虚名头衔，而是历经百余年淬炼、由无数牺牲奉献和担当尽责共同铸就的金字招牌

【故事】2026年6月的一个凌晨，新疆阿克陶县昆仑山腹地，5名广东深圳摩友在骑行中遇困。辗转寻路，他们敲响了阔克图窝孜村牧民的家门。开门的阿伍提·亚森将一行人热情地请进屋，又叫来隔壁的麦麦提萨伍提·亚森。

望着不安的摩友，佩戴党员徽章的麦麦提萨伍提说：“我是共产党员，大家可以相信我。”眼见有摩友身体情况不见好转，邻居阿卜杜热伊木·阿散第一时间从县城买回汽油，供几人下山用。

摩友们在他们的帮助下脱险，后来又专程寻找这几位牧民，发出“来深圳看海”的邀约。前不久，牧民大哥一行跨越5000多公里来到南海之滨，“山海之约”终于兑现。

【点评】

昆仑寒夜里一句朴素的话语，何以穿越山海、打动无数人？

荒山野岭、深夜迷途，陌生环境叠加高原险情，摩友满心忐忑。如何最快取得对方信任？麦麦提萨伍提没有多余言辞，主动亮出党员身份。“我是共产党员，大家可以相信我”，驱散了慌乱中的不安。危难面前，党员身份为何能成为一份承诺、一份担保？正因为它背后是群众对党组织的信任，是党员身份在人民心中的分量。

共产党员，从来不是一个虚名头衔，而是历经百余年淬炼、由无数牺牲奉献和担当尽责共同铸就的金字招牌。这份沉甸甸的信任，不是凭空得来的，而是一代代共产党人踏踏实实干出来、一点点攒下的。

长征途中，红军穿行在多民族聚居的群山之间，坚守民族平等，尊重各族习俗，把各族同胞手足相亲的信念播撒在高原村寨，让群众看见共产党人重信义、敢担当的本色。雪域高原抢险、山区塌方、泥石流来袭……每逢险情突发，总有党员冲锋在前，蹚急流、踏险途，把守护群众安危放在首位。从长征路上的鱼水情深，到抢险一线的生死相依，党和群众的血肉联系，正是在一回回挺身而出、一次次雪中送炭中不断筑牢。

这场相遇，一边是来自南海之滨的摩友，一边是扎根高原的牧民。他们相隔5000多公里，风俗各异，因一场意外险情、一次暖心帮助而心贴得更近。牧民不计报酬伸出援手，摩友心怀感恩千里邀约，善意跨越山河，温情消弭隔阂，这正是中华民族一家亲的生动注脚。看似宏大的道理，就藏在一碗热水、一块馕、连夜奔波买回的汽油之中，藏在那句坦荡真诚的承诺里。

善意从来不是单向给予的，信任本就是双向滋养出来的。牧民亮出身份、许下承诺；摩友脱险之后不忘恩情，发起一场“山海之约”。双向奔赴，让深山里的救援不止于一次脱险，更沉淀为跨越地域的长久情谊。社会的温情，就生发于一次次普通的相逢、相交中。地铁站的无人行李墙、预存越来越多的爱心面、观看升旗仪式时托举起行动不便的陌生人……没有惊天壮举，默默做好身边小事，点亮每一个“被需要”的瞬间，社会便会明亮而温暖，向前行便不惧山高路远。

一枚党员徽章、一句承诺、一场相逢，让我们读懂信任的分量，也读懂团结的力量。共产党人的责任担当、各族群众的质朴温情，一脉相承、生生不息。当无数个微小善意持续汇聚，当一份份真诚信任不断传递，守望相助便会奔涌在神州大地的山川之间，擦亮中华民族血脉里的善良底色。

作者：姜晓丹

原标题：一场山海相逢的分量（暖闻热评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com