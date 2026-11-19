人民日报 2026-11-19 14:33:21

11月3日，全国放心消费平台正式上线运行。首批已有超1万个放心消费单元、100个放心消费集聚区入驻，并对接多个外卖、地图等平台，实现放心消费商家“一处赋标、多处点亮”，既给经营者激励，也给消费者参考。

数字治理，大家并不陌生。网上缴水电费、办证免排队、不见面审批……在许多城市早已是寻常景象。十字路口的全息感知设备能提前研判交通压力，无人机执法能多视角发现问题，数字化正成为治理的得力工具。

在广西，数字还助力“顺藤摸瓜”。今年8月，贵港市市场监督管理局筛查12315异常投诉举报数据，发现辖区一家美容中心的被投诉量高得反常，顺着线索核查，问题确实存在，依法予以查处。今年4月至8月，梧州市市场监督管理局依托类似途径，发现以宗某为首的人员长期针对本地企业“碰瓷”牟利的违法犯罪线索，并对此进行了深挖细查。把数据一集中、一比对，异常投诉的问题就浮现了出来，监管也从“等线索”变成了“主动找线索”。

不过，数据治理能发现问题，不等于能直接解决问题。数据负责把异常筛出来、把范围缩小，可到了核实情况、判断性质、现场落地这一步，系统给不出全部答案，还得人去处理。

2024年，上海市徐汇区广元路上一家包子铺反复提交店铺招牌设计方案近10次，均未通过审批，营业一个多月仍无店铺招牌。后来街道工作人员到现场沟通，将情况反馈给“社区规划师”，推动问题得到解决。这说明，信息单一，审批就容易机械化；不到现场，判断就容易失真。治理者多见几个具体人，多问几句具体事，很多问题才能判得准、办得实。

数字治理这道题，前半程考算力，后半程靠脚力，二者缺一不可。驭“数”而治，事在人为。数据跑得再快，但最后那一步，还得由人走进去。

（摘编自《广西日报》，原题为《前半程考“算力” 后半程靠“脚力”》）

作者：何 从

原标题：算力向前跑，脚力得跟上（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com