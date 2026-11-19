中国宁波网 2026-11-19 14:46:44

即日起，2027天e网络文学大赛正式开启征稿，大赛旨在打造“网文原创+AI短剧可视化+海内外全域传播”全链条孵化平台，面向全国及海外创作者征集优质网络文学作品。

与2024年首届大赛相比，本届大赛采取“综合作品+专题作品”双赛道模式，两个赛道各评出获奖作品1部，总奖金100万元，单部奖金50万元，创国内网络文学赛事单奖金额新高。

权威机构指导，多地机构协同助力

本届大赛由中国作家协会网络文学委员会任指导单位；浙江省网络作家协会任支持单位；宁波市委宣传部、宁波市委网信办、宁波日报报业集团、宁波市文联任主办单位；宁波甬派传媒股份有限公司任承办单位；宁波市互联网发展联合会、宁波市文化产业促进会、宁波市作家协会网络作家工作委员会、鄞州区委宣传部任协办单位；宁波银行任冠名单位。

本届大赛获得了全国各地多家机构、单位的大力协助，包括广东省网络作家协会、江苏省网络作家协会、四川省网络作家协会、上海网络作家协会、重庆网络作家协会、中国网络作家村、宁波财经学院、咪咕阅读、塔读文学、飞卢小说网、火星小说、息壤中文网、爆侃网文、橙瓜网等。

零门槛、双赛道、海内外写作者同台

据了解，大赛面向全球网络作家、业余创作者、青年学生、IP改编从业者、海外译制运营人员，不限国籍、户籍、年龄，全程不收取报名费、评审费，可谓全程零门槛。

大赛设置综合作品、专题作品两大赛道，总奖金池100万元，每个赛道各评选1部获奖作品，单部作品奖金50万元，包含30万元基础奖金以及20万元IP改编/海外传播专项基金。其中基础奖金获奖后直接发放，20万元专项基金根据短剧落地、海外译本连载等实际转化成果分档拨付，未达到拨付条件的，将由组委会统一用于作品AI成片制作、海内外宣发推广。（若各奖项最终获奖作品、人数未达设定上限，剩余奖金全额留存，结转用于下一届大赛。）

综合作品赛道体裁、主题、字数不作硬性限制，须为完整完结原创网文，作品内容要弘扬社会主义核心价值观，厚植中华优秀传统文化，讲好中国故事，兼顾思想性、艺术性、可读性、传播性。

专题作品赛道字数不作硬性限制，须为完整完结原创网文，作品要以宁波海洋文化为创作背景，充分挖掘宁波海上丝路、海洋民俗、港口经济等文化内涵，展现人海共生的海洋精神和港城人文融合发展的丰硕成果，要求兼顾思想性、艺术性、可读性、传播性。作品拒绝渲染暴力情节，多元写作手法均可采用。

参赛作品完结时间需在2024年8月31日至2027年8月31日之间。已经获得省级及以上政府文艺奖项、正式纸质出版的作品不接受参赛；抄袭洗稿、纯AI生成、低俗违规作品严禁参赛，使用AI辅助创作短剧须予以注明。境内作者使用境外AI须合法合规，不得使用“翻墙”等违法违规手段。

本次征稿周期自即日起至2027年8月31日截止。参赛者可通过以下多种渠道投稿（任择其一）：

一、官方邮箱投稿

邮箱：tewlwxds@163.com

邮件标题格式：天e网络文学奖+赛道名称+作品名，示例：天e网络文学奖+综合作品+《代表全人类》或天e网络文学奖+专题作品+《甬港远航》

邮件附件打包：①作品完整Word全文；②作者实名、笔名、联系方式、作品发布网址；③短剧改编片段、AI创作说明；④出海类作品附译本、海外平台截图、合作合同佐证材料。

二、甬派线上投稿通道

电脑端

https://ypapp.cnnb.com.cn/writer_novel_page

手机端

甬派APP→网络小说频道，实名注册作家，新建作品勾选对应参赛赛道。

参赛者请务必添加微信14758054525，用于报名、答疑、资料审核等工作。

专家说了算，评审全程透明

大赛评审力求公开公平公正，组委会设立30人评审专家库，复评、终评各随机抽取5位专家进行评审，同一专家不得同时参与两组评审。

评审标准透明，总分为100分，其中网络文学质量占80分，影视IP转化适配度、海外传播成果各占10分。赛事将对参赛作品开展版权核验、AI标注核查和海外传播数据核验，并在赛事结束后三年内保留对造假、剽窃行为的追责权利，查实即取消资格、追回奖金。

赛程安排为：2027年9月上中旬初评，两大赛道各筛选10部进入复评；9月下旬复评，各筛出5部进入终评；10月上旬终评，各产生1部获奖作品，终审结果全网公示；颁奖仪式拟于10月下旬举行，同步开展IP对接、版权洽谈、作家沙龙等产业配套活动。

版权安排上，评审周期内组委会获得参评作品非独家无偿公益展示权；获奖作品将签署五年非独家版权协议，主办单位享有简体中文网络传播、出版、广播、全媒介AI改编等非独家权利，用于赛事宣传、AI孵化、海内外传播及申报各类奖项，作品全部著作权仍归作者本人；未获奖作品在终审公示结束后，作者可自主下架稿件。

新闻多一点

大赛征稿启事

为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、“十五五”规划纲要关于繁荣新大众文艺的部署要求，紧扣文化“新三样”出海战略，举办2027宁波银行·天e网络文学大赛，构建“网文原创+AI短剧可视化+海内外全域传播”全链条孵化平台，面向全国及海外广大网络文学创作者公开征稿，现将有关事项告知如下。

一、组织机构

指导单位：中国作家协会网络文学委员会

支持单位：浙江省网络作家协会

主办单位：宁波市委宣传部、宁波市委网信办、宁波日报报业集团、宁波市文联

承办单位：宁波甬派传媒股份有限公司

协办单位：宁波市互联网发展联合会、宁波市文化产业促进会、宁波市作家协会网络作家工作委员会、鄞州区委宣传部

冠名单位：宁波银行

二、参赛对象

面向全国网络作家、业余创作者、青年学生、IP改编从业者、海外译制运营人员，不限国籍、户籍、年龄。大赛全程不收取报名费、评审费。

三、赛道设置与创作导向

本届设置天e网络文学奖（综合作品）、天e网络文学奖（专题作品）两个赛道，总奖金池100万元。

1.综合作品：体裁、主题、字数不作硬性限制，须为完整完结原创网文，作品内容要弘扬社会主义核心价值观，厚植中华优秀传统文化，讲好中国故事，兼顾思想性、艺术性、可读性、传播性。

2.专题作品：字数不作硬性限制，须为完整完结原创网文，作品要以宁波海洋文化为创作背景，充分挖掘宁波海上丝路、海洋民俗、港口经济等文化内涵，展现人海共生的海洋精神和港城人文融合发展的丰硕成果，要求兼顾思想性、艺术性、可读性、传播性。

3.参赛作品完结时间限定：2024年8月31日—2027年8月31日。曾获省级及以上政府文艺奖项、已正式纸质出版的作品谢绝参赛。严禁抄袭、洗稿、文学作品AI生成、低俗违规作品参赛，使用AI创作的短剧须注明AI。境内作者使用境外AI须合法合规，不得使用“翻墙”等违法违规手段。

四、奖项与奖金发放规则

天e网络文学奖综合、专题赛道各设获奖作品1部，单部合计50万元（基础奖金30万元+20万元IP改编/海外传播专项基金）。

1.基础奖金30万元：获奖后全额发放。

2.20万元专项基金实行分层拨付：

①无短剧改编（包括AI生成短剧）、无海外传播：20万元由组委会统一用于该作品短剧改编（包括AI生成短剧）、海内外宣发；

②完成国内短剧改编（包括AI生成短剧）：拨付作者10万元，剩余10万元由组委会用于海外宣发；

③拥有海外平台连载、完整外文译本：拨付作者10万元，剩余10万元由组委会用于短剧改编（包括AI生成短剧）；

④国内短剧（包括AI生成短剧）+海外连载同步落地：20万元全额拨付，由作者自由支配。

上述所有的短剧改编和海外传播，著作权归作者所有，组委会不用于任何商业性用途。若各奖项最终获奖作品、人数未达设定上限，剩余奖金全额留存，结转用于下一届大赛。

五、征稿周期

即日起至2027年8月31日截稿，逾期不再接收稿件及补充材料。

六、投稿方式与咨询渠道

（一）官方邮箱投稿

邮箱：tewlwxds@163.com

邮件标题格式：天e网络文学奖+赛道名称+作品名，示例：天e网络文学奖+综合作品+《代表全人类》或天e网络文学奖+专题作品+《甬港远航》

邮件附件打包：①作品完整Word全文；②作者实名、笔名、联系方式、作品发布网址；③短剧改编片段、AI创作说明；④出海类作品附译本、海外平台截图、合作合同佐证材料。

（二）甬派线上投稿通道

电脑端：https://ypapp.cnnb.com.cn/writer_novel_page

手机端：甬派APP→网络小说频道，实名注册作家，新建作品勾选对应参赛赛道。

（三）赛事咨询微信

微信号14758054525，参赛者请务必添加，用于报名、答疑、资料审核等工作。

七、版权相关约定

1.参赛者须拥有参评作品完整著作权，无版权纠纷；如发生侵权诉讼，责任由作者自行承担，组委会有权取消资格、追回奖金。

2.评审周期内，授予甬派非独家无偿展示权：网文展示不超过15万字或全文50%（取二者较少者），短剧不超过全片20%，仅用于评审、投票、公益宣传，著作权归作者。

3.获奖作品：签署五年非独家版权协议，主办单位享有简体中文网络传播、非独家出版、广播、全媒介AI改编等非独家权利，用于赛事宣传、AI孵化、海内外传播、申报各类奖项。著作权归作者。

4.未获奖作品：终审公示结束，作者可自主下架，组委会不再享有作品使用权限。

八、其他说明

1.大赛严格落实初评、复评、终评三级评审，建立版权核验、材料造假追责机制，违规追责时效三年；

2.所有奖金均为税前金额，由承办单位依法代扣代缴个税；

3.投稿即视为完全认同本赛事全部章程规则，未尽事宜由大赛组委会负责解释。

来 源：中国宁波网

原标题： 奖金100万！2027宁波银行·天e网络文学大赛发“英雄帖”

记者 王路

本文转自：温州新闻网 66wz.com