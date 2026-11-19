新华网 2026-11-19 15:28:38

日前，工业和信息化部复函同意北京市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、广东省8个省（市）开展6G创新发展部省协同试点工作，进一步凝聚试点省（市）优势资源，形成部省协同创新合力，统筹推进6G技术创新、产业发展和应用培育。

日前，工业和信息化部复函同意北京市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、广东省8个省（市）开展6G创新发展部省协同试点工作，进一步凝聚试点省（市）优势资源，形成部省协同创新合力，统筹推进6G技术创新、产业发展和应用培育。

工业和信息化部前期印发《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》，按照“统筹推进、因地制宜、创新驱动、标杆引领”的原则，明确协同创新重点任务，推动形成全国6G创新“一盘棋”格局。按照《通知》部署，经过自主申报、形式审查、现场评审、征求意见等程序，确定8个省（市）开展试点工作。试点省（市）将遵循6G国际标准和产业研发节奏，立足地方产业基础，重点在培育6G应用产业、夯实基础产业、探索新型产品路线等方面开展攻关。

来 源：新华网

原标题： 工信部同意：8个省（市）开展6G创新发展部省协同试点工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com