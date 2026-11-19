网购400多单零食 每单故意申请“仅退款”——一女子虚构退款理由“白得”1.7万元零食被刑事拘留
3年间下单购买400多单零食，每单都申请“仅退款”，一分钱未花，家中已堆满零食。近日，西安警方破获一起利用电商平台“仅退款”规则实施诈骗的案件，29岁的涉案女子被依法刑事拘留，涉案金额1.7万余元。
11月初，西安市公安局经开分局张家堡派出所接到盒马商家工作人员报警称，商家在内部核查时发现，从2023年至今，一名用户所下订单中，有400余单申请“仅退款”，退款理由高度相似，均为食品“口味不好”“不新鲜”等，商品却从未退回，累计造成商家损失1.7万余元。工作人员多次拨打其电话，始终无法接通。
该女子家中“白得”的物品。西安市公安局经开分局张家堡派出所供图
接警后，民警调取订单信息，逐条比对后发现，这些订单的收货地址和联系电话经常更换，但下单时间、商品品类、退款节点高度一致。经查，涉案女子长期在家备考研究生，2023年的一天，她下单买了一批零食，收货后随手点开售后页面，发现只要选择一个特定理由，就能申请“仅退款”——钱可退，货无需寄回。据该女子供述，这让她感到刺激，能够舒缓压力。
此后3年间，涉案女子屡屡照此操作。为规避监管，她频繁更换收货地址和手机号。发现因多次违规无法在App下单后，她又去其他电商平台的盒马店铺下单。
据办案民警齐熠男介绍，该女子以非法占有为目的，虚构退款理由骗取平台商品，涉案金额已达到刑事立案标准，其行为涉嫌诈骗。
警方提示，“仅退款”是商家为提升消费体验设置的售后规则，有明确适用条件，不是“免费拿货”的后门。以非法占有为目的，虚构理由恶意退款、骗取财物，数额较大的涉嫌诈骗，将被依法追究刑事责任。生活里有压力、有挫折，也要找对出口，别让情绪替自己做决定。
来 源：新华网
记者 张一凡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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