央视新闻客户端 2026-11-19 15:27:45

11月5日晚上，在浙江杭州的一个小区里，一名女子在路上遭到一名陌生男子无端骚扰，正当她不知所措时，一旁路过的3名外卖小哥挺身而出，将这名男子制服，并鼓励女子报警。

11月5日晚上，在浙江杭州的一个小区里，一名女子在路上遭到一名陌生男子无端骚扰，正当她不知所措时，一旁路过的3名外卖小哥挺身而出，将这名男子制服，并鼓励女子报警。

事发当晚十点半左右，身穿白色衣服的张女士正走在小区的主干道上，这时，一名黑衣男子迎面走来，在两人相遇的一瞬间，男子突然慢下脚步，用手触碰张女士，随后这名男子又连连摆手解释，称自己并非有意。正好路过事发现场的外卖小哥甘元彪目睹了整个过程。

外卖小哥 甘元彪：到他面前我直接问他你要干嘛，他说他不是故意的，对不起。然后他就一直想走，我们就鼓励女孩让她报警，别害怕。我们一说报警他就想跑，我们为了不让他跑，就把他摁到地上了。

当事人 张女士：我当时第一反应是气愤，然后又有点羞耻，小哥就说你一定要报警，如果你放过他，他还会这样做。

在双方对峙过程中，附近的另外两名外卖小哥代炜杰和刘学志也先后赶了过来，他们一起围住黑衣男子，阻止他离开现场。

外卖小哥 代炜杰：我就把他的手别到他的身后，因为我当过兵，知道一些格斗技巧，我压了他大概五六分钟，警察就过来了。

外卖小哥暖心相伴

为女子加油鼓劲儿

张女士说，在甘元彪、代炜杰与刘学志3名外卖小哥的鼓励下，她终于鼓起勇气报警，更让她感动的是，在去派出所的路上，他们一直陪着自己，给她加油鼓劲儿。

在派出所里，民警发现这名男子处于明显的醉酒状态，第二天上午男子醒酒之后，他说自己因为醉酒已经忘记了当天晚上发生了什么。

杭州市公安局西湖区分局文新派出所民警 郑天笑：对其所涉嫌的违法行为都予以否认。我们根据被侵害女子的陈述、三名外卖小哥的证言以及监控资料等证据，明确告知该男子违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，涉嫌猥亵，并最终对其处以行政拘留12日的处罚。

三名外卖小哥回忆说，他们当时发现这名男子状态不对时，就没有走远。

外卖小哥 甘元彪：我们当时是一起下班，到了小区门口。当时我就注意到他跟另一个女孩有拉扯的动作了，我就开始观察。做这件事情，我觉得挺光荣的、挺正义的，能出手就出手。

外卖小哥 代炜杰：这几天那个女孩一直联系我，想请我们吃饭，感谢我们，我说别破费了，这一件事放谁身上都会见义勇为的。

事后，女子分别向三位小哥和民警送上锦旗表示感谢。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 女子路遇陌生男子骚扰 三名外卖小哥暖心相助

本文转自：温州新闻网 66wz.com