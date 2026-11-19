浙江日报 2026-11-19 16:52:51

省委十五届十次全会提出，要深刻领会、准确把握党的建设必须始终围绕中心、服务大局的重要要求，以高质量党建引领高质量发展建设共同富裕示范区。全省上下要在加快打造新时代党建高地和清廉建设高地中，传承运用我省近年来推进全面从严治党行之有效的做法和举措，用好用足本次省委全会谋深抓实的一批新的载体和抓手，持续把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理优势，为推动取得“决定性进展”、率先呈现“生动图景”提供坚强保证。

服从服务于党和国家事业发展，历来是党的建设的重要原则。党的二十届五中全会将“坚持服务使命任务”作为持之以恒推进全面从严治党必须遵循的七条原则之首，谋划提出的各项政策举措都紧扣党和国家事业发展需要，确保持之以恒推进全面从严治党各方面部署都围绕中心、服务大局。加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，同样要有力服务高质量发展建设共同富裕示范区。当前，世界百年变局加速演进，外部环境不确定难预料因素增多，我省发展面临新的“成长的烦恼”。“十五五”时期，浙江要推动高质量发展建设共同富裕示范区取得决定性进展，率先呈现基本实现社会主义现代化的生动图景，迫切需要更好发挥党建引领支撑保障作用，持续加强党的全面领导，不断提升党员干部干事创业的本领，以强有力的组织体系保障中央和省委决策部署落地见效。

要聚焦“落实”二字，始终坚持以“八八战略”为总纲领总方略，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，以高质量党建引领高质量发展，努力打造更多先行示范的标志性成果。要着力推动习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神特别是“4+1”重要要求落细落地，全力推动创新浙江建设全面成势，扩大高水平对外开放，坚持以“千万工程”牵引城乡一体融合高质量发展，加快建设高水平文化强省。要以高质量发展为首要任务，以缩小“三大差距”为主攻方向，以改革创新为根本动力，以满足人民美好生活需要为根本目的，一体推进重点任务、重点工作和重大改革。做到用进度说话，用数据说话，用项目说话，用结果说话，以高质量发展建设共同富裕示范区的实绩实效来检验党建工作质效。

要着力提升党领导高质量发展建设共同富裕示范区的能力和水平。更好发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，支持人大、政府、政协和监察机关、审判机关、检察机关依法依章程履行职能。完善党领导经济社会发展的机制方法，完善“新春第一会”、高质量发展建设共同富裕示范区推进例会等制度，用好市委书记座谈会等平台，一体谋划推进重点任务、重点工作、重大改革。健全省市县贯通的抓落实机制，加强对一系列重大工作的精准指导、调研督导和考核评估，确保各项工作部署一抓到底、落地见效。

潮涌之江，奋楫者先。广大党员干部正迎来干事创业的广阔舞台。要牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，干在实处、走在前列、勇立潮头，加强学习提升，担当实干苦干，锐意开拓创新，厚植为民情怀，强化廉洁自律，知重负重、履职尽责，努力创造经得起实践、人民、历史检验的新业绩，为推动取得“决定性进展”、率先呈现“生动图景”作出应有的贡献。

来 源：浙江日报

原标题： 以高质量党建引领高质量发展建设共同富裕示范区——二论学习贯彻省委十五届十次全会精神

本文转自：温州新闻网 66wz.com