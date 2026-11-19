浙江日报 2026-11-19 16:53:21

近日，省委十五届十次全会认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，研究部署持之以恒推进全面从严治党、加快打造新时代党建高地和清廉建设高地各项工作，体现了“走前列、作示范”的定位和担当，为深入践行“八八战略”、高质量发展建设共同富裕示范区、加快打造“重要窗口”、奋力谱写中国式现代化浙江新篇章提供了坚强保证。

党的建设事关党的前途命运、党和国家事业兴衰成败。全面从严治党，是党中央把握党和国家事业发展历史方位、着眼中国式现代化全局，审时度势、通盘考虑作出的重大决策，充分体现了我们党对加强自身建设的高度清醒和坚强意志。党的二十届五中全会科学回答了持之以恒推进全面从严治党的一系列重大理论和实践问题，进一步深化了百年大党对共产党执政规律和党自身建设规律的认识。全省上下要深刻领会、准确把握党的二十届五中全会精神，切实增强持之以恒推进全面从严治党的高度自觉。

加快打造新时代党建高地和清廉建设高地是浙江必须扛起的重大政治责任。习近平同志在浙江工作期间围绕党的建设作出一系列重大部署。党的十八大以来，习近平总书记6次亲临浙江考察指导，都对党建工作突出强调。2023年，习近平总书记考察浙江时提出“4+1”重要要求，其中“1”就是要求浙江“坚持和加强党的全面领导、加强和改进党的建设”。这些都决定了加快打造新时代党建高地和清廉建设高地是浙江的必答题。中央全会审议通过的《决定》，全面贯彻习近平党建思想，是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。全省上下要深刻领会、准确把握习近平党建思想这一根本遵循，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，深化凝心铸魂、全面对标对表、深入践行转化，持续推动学习贯彻习近平党建思想走深走实，以浙江的实干担当彰显坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。

加快打造新时代党建高地和清廉建设高地是以高质量党建引领高质量发展建设共同富裕示范区的必然要求。改革开放以来，浙江干在实处、走在前列、勇立潮头，创造了一个个发展奇迹。今天的浙江，正在高质量发展建设共同富裕示范区、加快打造“重要窗口”、奋力谱写中国式现代化浙江新篇章。加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，就是要持续保持真抓实干的奋进劲头，确保全面从严治党各方面部署都围绕中心、服务大局，不断提升党领导高质量发展建设共同富裕示范区的能力和水平，努力打造更多先行示范的标志性成果。

加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，最终要落到行动上。省委十五届十次全会作出系统部署，提出加快打造新时代党建高地和清廉建设高地要锚定争当“四个排头兵”的目标要求，并细化10个方面重点任务，彰显了在学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平党建思想上的更高标准和更实举措。全省上下要迅速掀起学习贯彻落实省委全会精神的热潮，与学习贯彻中央全会精神、习近平党建思想紧密结合，创新形式、丰富载体，不断擦亮党员干部干在实处、走在前列、勇立潮头的鲜明标识，持续巩固发展风清气正的良好政治生态，为推动取得“决定性进展”、率先呈现“生动图景”提供坚强保证。

来 源：浙江日报

原标题： 加快打造新时代党建高地和清廉建设高地——一论学习贯彻省委十五届十次全会精神

本文转自：温州新闻网 66wz.com